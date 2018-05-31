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В Светлогорске милиция задержала братьев-валютчиков

01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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ФОТО: УВД Гомельского облисполкома

- Обнаружены и изъяты 2100 долларов США, 520 евро, 158 500 российских рублей, 13 619 белорусских рублей – всего на общую сумму 24 138 белорусских рублей по курсу Национального банка Беларуси, – рассказал заместитель начальника УБЭП криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Сергей Аксенчиков. – Денежные средства изъяты. 


В отношении нарушителей составлены административные протоколы. 


- К слову, братья ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение валютно-обменных операций, – дополняет официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.


 
 
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ФОТО: УВД Гомельского облисполкома - Обнаружены и изъяты 2100 долларов США, 520 евро, 158 500 российских рублей, 13 619 белорусских рублей – всего на общую сумму 24...
 
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