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Снег выпал 1 июня в некоторых городах России
Первый день лета оказался совсем не летним в отдельных российских регионах. В Татарстане, Башкортостане, Оренбургской области и Пермском крае выпал снег.
Соцсети быстро заполонили фотосвидетельства необычного для лета природного явления.
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Первый день лета оказался совсем не летним в отдельных российских регионах. В Татарстане, Башкортостане, Оренбургской области и Пермском крае выпал снег.
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