В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В музей «Усадьба Немцевичей» переданы декоративные статуэтки ХIX—ХХ веков, конфискованные Брестской таможней Главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал: — Постановлением суда Московского района Бреста гражданин,...

рассказал:Кстати, каминная декоративная статуэтка, представляющая собой карету и упряжь из четырех лошадей на постаменте с фигурками кучеров и девушки, была изготовлена в первой половине ХХ века в Германии. Французская декоративная статуэтка «Прядильщица», выполненная в виде девушки, сидящей на камне у мотка с пряжей, относится к концу ХIX века. На постаменте композиции нанесена надпись Е.Laurent.