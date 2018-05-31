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В музей «Усадьба Немцевичей» переданы декоративные статуэтки ХIX—ХХ веков, конфискованные Брестской таможней
01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
Главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:
— Постановлением суда Московского района Бреста гражданин, перевозивший раритет, признан виновным в недекларировании товаров и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин с конфискацией товаров. Специальная комиссия Министерства культуры по сохранению историко-культурных ценностей приняла решение о передаче раритетных предметов в историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей», расположенный в деревне Скоки Брестского района.
Кстати, каминная декоративная статуэтка, представляющая собой карету и упряжь из четырех лошадей на постаменте с фигурками кучеров и девушки, была изготовлена в первой половине ХХ века в Германии. Французская декоративная статуэтка «Прядильщица», выполненная в виде девушки, сидящей на камне у мотка с пряжей, относится к концу ХIX века. На постаменте композиции нанесена надпись Е.Laurent.
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В музей «Усадьба Немцевичей» переданы декоративные статуэтки ХIX—ХХ веков, конфискованные Брестской таможней
Главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал: — Постановлением суда Московского района Бреста гражданин,...
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