Брестские школьницы взяли «серебро» на крупном футбольном турнире

В Беларуси прошел республиканский финал масштабного футбольного турнира «Кубок Кока-Кола. Вступай в игру!», в котором приняли участие около 30 тыс. школьников со всей страны. Второе место среди девочек заняла брестская команда, рассказали организаторы.

Матчи за чемпионские титулы прошли в Минске и, в отличие от прошлогоднего финала, при хорошей погоде. Шанс бороться за первые места получили 8 команд мальчиков и столько же сборных девочек в возрасте от 12 до 14 лет. Несмотря на юный возраст, футболисты боролись до последнего: на то, чтобы определить чемпионов, понадобилось семь часов.

Среди девочек «серебро» завоевали футболистки из брестской школы № 35. Победил же прошлогодний чемпион – столичная команда из средней школы № 47. На третьем месте завершили турнир девочки из минской школы № 212.

Первое место среди мальчиков заняла команда средней школы № 10 из Речицы. На втором месте оказались лидчане из средней школы № 17, а «бронза» досталась команде столичной школы № 154.

«Турнир объединил около 30 тыс. юных футболистов со всей страны. Все эти ребята любят футбол и хотят им заниматься, а мы ежегодно предоставляем им возможность показать свое мастерство и выявить лучшие команды, – отметил первый заместитель гендиректора компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Андрей Расщупкин. – Турнир позволит повысить уровень мастерства ребят и упростить поиск юных футболистов. Не исключено, что в будущем они будут представлять страну на крупных международных соревнованиях. Наконец, это стимулирует интерес школьников к здоровому образу жизни и спорту».

Турнир проходил в три этапа. На квалификационной стадии юные футболисты соревновались в школах. Самые сильные команды попали в полуфиналы, которые прошли в Минске, областных центрах и одном районном. Затем был региональный финальный раунд с шестью состязаниями в каждом регионе и столице. Победители же определились на республиканском финале в Минске.

Турнир «Кубок Кока-Кола. Вступай в игру!» проводится с 2012 года унитарным предприятием «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» совместно с Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской федерацией футбола. Проведение массовых турниров среди школьников направлено на повышение уровня юношеского футбола в Беларуси. Турнир заметно расширился за последние годы. Так, если в 2012 году в нем приняли участие 1 956 подростков, то сейчас он собрал вместе около 30 тыс. школьников в возрасте от 12 до 14 лет.