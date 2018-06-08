19-летняя девушка убита в Могилевской области



Иллюстративное фото

29 мая девушка возвращалась с учебы по маршруту Жиличи-Дубовое-Кировск. Домой она так и не вернулась. В среду, 6 июня, ее нашли мертвой в районе остановки общественного транспорта.Следственно-оперативная группа рассмотрела место происшествия. Были также опрошены жильцы ближних населенных пунктов.Стоит отметить, что Следственный комитет рассматривает несколько версий случившегося. Оценивается также образ жизни девушки.Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Основной версией произошедшего считается убийство.