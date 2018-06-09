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В Орловской области столкнулись поезд и автобус. Погибли четыре человека

10.06.2018 15:00 — Разное | СТВ  
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Новости России. По факту ДТП в Орловской области с участием поезда и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает СУ СК России по Орловской области, авария произошла 10 июня около половины девятого на регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Гать и Лаврово Орловского района.  

В Орловской области столкнулись поезд и автобус. Погибли четыре человека
Фото: СУ СК России по Орловской области  

В ДТП погибли четыре человека, один из них был несовершеннолетним. 12 человек доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.  

Место происшествия изучается правоохранителями.  

В Орловской области столкнулись поезд и автобус. Погибли четыре человека
Фото: СУ СК России по Орловской области  

По сведениям ОАО «РЖД», автобус пересекал железную дорогу на запрещающий сигнал. Машинист поезда подал звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.  

Для устранения последствий аварии были задействованы спасатели МЧС России по Орловской области. В 11:45 сообщалось, что последствия ДТП ликвидированы.  

 
 
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Новости России. По факту ДТП в Орловской области с участием поезда и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело.   Как сообщает СУ СК России по Орловской...
 
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