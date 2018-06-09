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В Орловской области столкнулись поезд и автобус. Погибли четыре человека
Новости России. По факту ДТП в Орловской области с участием поезда и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело.
Как
В ДТП погибли четыре человека, один из них был несовершеннолетним. 12 человек доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.
Место происшествия изучается правоохранителями.
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Для устранения последствий аварии были
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Новости России. По факту ДТП в Орловской области с участием поезда и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело. Как сообщает СУ СК России по Орловской...
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