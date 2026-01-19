Больше, чем экран: почему бренды приглашают гостей в кино, а не в ресторан

Источник материала: ProBusiness

Событие для партнеров или клиентов – давно не сумма из людей, еды и квадратных метров. Впечатление складывается из нюансов: статуса локации, архитектуры пространства, света, темпа сервиса, пауз между бокалами. Все это считывается мгновенно и почти бессознательно. Гости еще на входе, но решение — «нравится / не нравится» — уже принято.

В Falcon Club Бутик Кино считают, что кинотеатр может быть полноценной ивент-платформой, если в нем есть характер. Именно поэтому все больше компаний выбирают не ресторанные посиделки, а кинопросмотр как форму общения с клиентами и командами.

Пространство, которое работает на сценарий

Ивенты в кинотеатрах в Минске давно перестали быть экзотикой. Но Falcon Club Бутик Кино с самого начала задумывался иначе. Девять лет назад он появился как пространство с собственным настроением: про приватность, сервис и вкус к хорошему кино. Со временем эти качества превратились в понятный и удобный инструмент для брендов и ивент-агентств.

Вот что “работает” на организацию ивентов:

Зонирование. Залы разного формата — под камерные встречи и масштабные события. Плюс протяженная лаунж-зона с окнами в пол и видом на проспект Победителей.

Интерьер. Лаконичный, спокойный, не спорящий с идеями заказчика. На таком фоне органично смотрятся и корпоративные стенды, и арт-инсталляции.

Инфраструктура. Отдельно стоящее здание — без пересечений с торговыми центрами. Гости могут приехать в black tie, оставить машину в крытом паркинге и подняться на лифте прямо в фойе. Атмосфера закрытого клуба чувствуется сразу.

Где в кино место креативу?

— Мы не разрабатываем мероприятия, но всегда работаем в плотной связке с ивенторами, – говорят в Бутик Кино. – За девять лет вместе с различными ивент и креативными агентствами Минска, мы реализовали десятки визуальных решений, инсталляций и активностей.

В портфолио – атмосферное оформление зон кинокомплекса, фотозоны любого масштаба, нестандартные инсталляции.

В холле Бутик Кино однажды появился редкий Ferrari — как арт-объект к премьере.

Работали симуляторы автогонок и гольф-поля,

Демонстрировались макеты жилых комплексов,

Создавали магию дым-машины и сложные световые сценарии.









Брендирование еды, лед с логотипами, корпоративные цвета в кейтеринге — фантазия здесь ограничена только задачами заказчика.







Кино как кульминация

Финальной точкой клиентских и корпоративных событий становится сам показ. Чаще всего фильм подбирают из текущего репертуара. От экшена до драм и вдохновляющих бизнес-байопиков.

Иногда, в сотрудничестве с правообладателями, удается организовать предпоказ — возможность увидеть картину раньше официального проката. Например, вместе с компанией «ВОЛЬГА». Для гостей это работает как тонкий, но ощутимый знак эксклюзивности.

Чаще всего предпоказы касаются нишевого, авторского кино, проектов студии A24. Публика после сеанса остается в лаунж-зоне, обсуждает фильм, спорит, делится впечатлениями.

Но есть и другая традиция: под Новый год компании приводят команды и клиентов на легкие праздничные комедии — чтобы просто выдохнуть и вместе посмеяться.







Когда все складывается

В Falcon Club Бутик Кино одинаково органично уживаются блокбастеры и фестивальные проекты, строгие корпоративные форматы и расслабленные вечера. Кино, кейтеринг, свет, сервис и десятки мелочей собираются в цельную атмосферу — ту самую, которую гости считывают еще на welcome-drinks.