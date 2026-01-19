|
Больше, чем экран: почему бренды приглашают гостей в кино, а не в ресторан
Событие для партнеров или клиентов – давно не сумма из людей, еды и квадратных метров. Впечатление складывается из нюансов: статуса локации, архитектуры пространства, света, темпа сервиса, пауз между бокалами. Все это считывается мгновенно и почти бессознательно. Гости еще на входе, но решение — «нравится / не нравится» — уже принято.
Пространство, которое работает на сценарий
Ивенты в кинотеатрах в Минске давно перестали быть экзотикой. Но Falcon Club Бутик Кино с самого начала задумывался иначе. Девять лет назад он появился как пространство с собственным настроением: про приватность, сервис и вкус к хорошему кино. Со временем эти качества превратились в понятный и удобный инструмент для брендов и ивент-агентств.
Вот что “работает” на организацию ивентов:
— Мы не разрабатываем мероприятия, но всегда работаем в плотной связке с ивенторами, – говорят в Бутик Кино. – За девять лет вместе с различными ивент и креативными агентствами Минска, мы реализовали десятки визуальных решений, инсталляций и активностей.
В портфолио – атмосферное оформление зон кинокомплекса, фотозоны любого масштаба, нестандартные инсталляции.
Финальной точкой клиентских и корпоративных событий становится сам показ. Чаще всего фильм подбирают из текущего репертуара. От экшена до драм и вдохновляющих бизнес-байопиков.
Чаще всего предпоказы касаются нишевого, авторского кино, проектов студии A24. Публика после сеанса остается в лаунж-зоне, обсуждает фильм, спорит, делится впечатлениями.
В Falcon Club Бутик Кино одинаково органично уживаются блокбастеры и фестивальные проекты, строгие корпоративные форматы и расслабленные вечера. Кино, кейтеринг, свет, сервис и десятки мелочей собираются в цельную атмосферу — ту самую, которую гости считывают еще на welcome-drinks.
