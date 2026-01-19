|
Какие новые автомобили можно купить у белорусских автодилеров
19.01.2026 08:16 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Структура продаж новых автомобилей в Беларуси за последние несколько лет изменилась. На смену европейским брендам пришли китайские, что повлекло за собой передел клиентской базы, реорганизацию логистических цепочек и новые бизнес-модели у дилеров. «Про Бизнес» анализирует, какие игроки смогли быстро адаптироваться и нарастить обороты, кто перестроил свои продажи, и что это значит для рынка в целом.
Дилеры европейских автомобилей
Крупнейшая в Беларуси дилерская сеть автомобилей — «Атлант — М». В холдинг входит 22 компании, а в его портфеле — 17 брендов, включая европейские, китайские, японские, белорусские. По данным с
У дилеров европейских автомобилей можно в основном приобретать авто под заказ. Перестроенные логистические цепочки, видимо, дают такую возможность, так как на сайтах белорусских компаний-дилеров представлены некоторые (и даже новые) модели европейского автопрома. Также многие белорусские дилеры расширили свои линейки и практически все теперь предлагают новые китайские автомобили.
Например, ООО «Автомобильный дом «Энергия ГмбХ» (официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Беларуси) стал также официальным дистрибьютором бренда SERES/AITO (гибридные китайские кроссоверы) бензин + электромотор.
ООО «Эйс-Моторс» по-прежнему предлагает новые Audi, но среди авто с пробегом предлагаются и другие бренды.
Официальный дилер марки ŠKODA ООО «ФелОкт-сервис» предлагает теперь услуги автосервиса.
ООО «Автоидея» (официальный дилер BMW и MINI в Беларуси) предлагает новые автомобили этих марок под заказ и в наличии в лизинг.
ООО «Автопромсервис» (дилер автомобилей Renault) предлагает авто этой марки под заказ. Наряду с этим он предлагает российские автомобили LADA и ряд китайских автомобилей.
ООО «ПарадАвто» — официальный дистрибьютор Citroën и Opel — предлагает также китайские авто (в частности, HAIMA, Shineray) и российские УАЗ и КАМАЗ.
Японские автомобили у белорусских дилеров
Японские MITSUBISHI и Nissan предлагает то же ООО «Автопромсервис».
Первый официальный импортер Nissan — ООО «ДрайвМоторс» — предлагает ряд моделей новых авто в наличии. Среди авто с пробегом, которые предлагает компания, присутствуют разные марки.
Новые автомобили Toyota предлагает дилерский центр «Атлант — М Независимость» в Минске. Также их предлагает дилерский центр в Минске СООО «Эмир Моторс» по программе Trade-in.
Дилеры российских автомобилей
С 2019 г. официальными дилерами LADA в Беларуси являются ООО «Лозанж» и ООО «Автопромсервис». Cогласно
На белорусском авторынке присутствуют новые УАЗы и КАМАЗы, которые предлагает теперь ООО «ПарадАвто». Также эта компания предлагает коммерческие автомобили российского производителя SOLLERS (фургоны, пикапы), являясь официальным дилером этого производителя в Беларуси.
По
Дилеры китайских автомобилей
На рынке появляются новые марки китайских авто. Компании-автодилеры ввозят их преимущественно через Россию. Как мы уже отметили, ряд дистрибьюторов европейских авто расширил свои продуктовые линейки с помощью китайских производителей автомобилей.
ООО «ПарадАвто» кроме российских и европейских автомобилей, предлагает китайские авто HAIMA, являясь официальным дистрибьютором этой марки в Беларуси. Эта компания является официальным дилером в Беларуси Shineray — китайского производителя коммерческих автомобилей. Также компания является официальным партнером китайского производителя коммерческих электрических автомобилей Farizon (бренд группы Geely).
ООО «Автопромсервис» предлагает широкий ряд китайских автомобилей: премиальные Voyah, люксовые гибридные и электрические внедорожники MHERO, премиальные гибридные кроссоверы Li Auto, электрические и гибридные кроссоверы и внедорожники DEEPAL. Также компания является официальным дистрибьютором в Беларуси производителя Dongfeng и eπ (авто еπ (YIPAI)).
Отметим, что официальный дистрибьютор DEEPAL и авто китайского бренда Changan в Республике Беларусь — ООО «Лозанж».
ООО «Мотор АвтоГрад» — первый официальный дилерский центр Geely в Беларуси. Также авто этой марки предлагает Автоцентр Geely Атлант-М в Минске и ООО «Лакшери Моторс плюс».
Электромобили AVATR предлагает ООО «АВТОВЕЛЬТ» — официальный дистрибьютор AVATR и автоцентр «Атлант — М».
ООО «Автоцентр на МКАД» — официальный дистрибьютор китайского производителя Great Wall Motors Co. В Беларуси представлены автомобили этого производителя HAVAL и GWM. В настоящее время компания поставляет кроссоверы и внедорожники, которые выпускаются на российском заводе HAVAL.
СООО «Атлан —М Уручье» — официальный дистрибьютор автомобилей марки CHERY. Насколько можно понять по сайту дистрибьютора, автомобили в основном поставляются под заказ.
По
Дилеры южнокорейских автомобилей
ООО «Хёндэ АвтоГрад» — авторизованный дистрибьютор Hyundai Motor Company в Республике Беларусь. Дилеры марки в Беларуси ООО «БелАВТОномия» (Брест), ООО «Голес» (Гомель), ЗАО «Фирма Омега» (Витебск), ООО «Альфорт» (Гродно), ЧТУП «Темп-Авто» (Могилев).
ООО «Автопалас-М» — официальный дистрибьютор автомобилей Kia на территории Беларуси. Официальные дилеры есть в каждом областном городе. Официальный дилер в Минске — «Атлант-М на Независимости».
Автомобили белорусских производителей
По данным БАА на белорусском рынке ведущие позиции по продажам сохраняет белорусский бренд BELGEE — продано 2395 автомобилей по итогам октября 2025 г., а за январь — сентябрь 2025 г. — 14917 автомобилей. Статистика за 2025 г. ожидается с 26 января 2026 г. Преимущественно покупают модель Belgee X50: в 2025 г. продано более 8,4 тысячи единиц.
По последней
Белорусские коммерческие автомобили представлены маркой AVIOR. Их предлагает к продаже ООО «ПарадАвто». Это грузовые, пассажирские, грузопассажирские автомобили.
Белорусский авторынок не просто восстановился после структурного кризиса — он вступил в новую фазу развития, движимую двумя мощными силами. Первая — это уже состоявшиеся изменения, где крупные дилерские холдинги, оперативно переориентировавшиеся на китайских производителей, не просто выжили, а заложили основу новой конкурентной среды.
Главным вызовом и драйвером роста на ближайшую перспективу становится вторая сила — стремительная электрификация. Как следует из
Таким образом, формула успеха на современном рынке удваивается. «Дела ок» у тех, кто не только смог быстро наладить логистику с новыми, восточными партнерами, но и кто уже сегодня формирует портфель «зеленых» брендов, развивает компетенции в сервисе электрических систем и выстраивает диалог с государством по вопросам регулирования.
Для белорусского предпринимателя это означает, что выбор автомобиля — делового или личного — все чаще будет смещаться в сторону электромобиля, а надежность дилера будет оцениваться не только по наличию машин на складе, но и по готовности инфраструктуры к обслуживанию таких технологий. Рынок сделал свой выбор в пользу глобальной перестройки, и его участникам остается либо возглавить эту трансформацию, либо безнадежно отстать.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Структура продаж новых автомобилей в Беларуси за последние несколько лет изменилась. На смену европейским брендам пришли китайские, что повлекло за собой передел...
|
Архив (Разное)