Какие новые автомобили можно купить у белорусских автодилеров

Источник материала: ProBusiness

Структура продаж новых автомобилей в Беларуси за последние несколько лет изменилась. На смену европейским брендам пришли китайские, что повлекло за собой передел клиентской базы, реорганизацию логистических цепочек и новые бизнес-модели у дилеров. «Про Бизнес» анализирует, какие игроки смогли быстро адаптироваться и нарастить обороты, кто перестроил свои продажи, и что это значит для рынка в целом.

Дилеры европейских автомобилей

Крупнейшая в Беларуси дилерская сеть автомобилей — «Атлант — М». В холдинг входит 22 компании, а в его портфеле — 17 брендов, включая европейские, китайские, японские, белорусские. По данным с сайта компании в 2025 г. ожидался рост продаж новых автомобилей: 70−75 тыс. по сравнению с 60−65 тыс. в 2024 г. При этом основные продажи приходятся на китайские автомобили. Дилер отмечает, что привычных всем моделей автомобилей для бизнеса вроде Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter, Fiat Ducato на рынке уже практически нет. Заменить их можно в основном МАЗ, ГАЗ или китайскими Sollers. В автодеревне в Минском районе Уручье работают более 10 автодилеров, но основные продажи приносят Belgee и Geely, которые занимают долю в 40−50% продаж новых машин в Беларуси.

У дилеров европейских автомобилей можно в основном приобретать авто под заказ. Перестроенные логистические цепочки, видимо, дают такую возможность, так как на сайтах белорусских компаний-дилеров представлены некоторые (и даже новые) модели европейского автопрома. Также многие белорусские дилеры расширили свои линейки и практически все теперь предлагают новые китайские автомобили.

Например, ООО «Автомобильный дом «Энергия ГмбХ» (официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Беларуси) стал также официальным дистрибьютором бренда SERES/AITO (гибридные китайские кроссоверы) бензин + электромотор.



Mbbelarus.by

ООО «Эйс-Моторс» по-прежнему предлагает новые Audi, но среди авто с пробегом предлагаются и другие бренды.

Официальный дилер марки ŠKODA ООО «ФелОкт-сервис» предлагает теперь услуги автосервиса.

ООО «Автоидея» (официальный дилер BMW и MINI в Беларуси) предлагает новые автомобили этих марок под заказ и в наличии в лизинг.

ООО «Автопромсервис» (дилер автомобилей Renault) предлагает авто этой марки под заказ. Наряду с этим он предлагает российские автомобили LADA и ряд китайских автомобилей.

ООО «ПарадАвто» — официальный дистрибьютор Citroën и Opel — предлагает также китайские авто (в частности, HAIMA, Shineray) и российские УАЗ и КАМАЗ.

Японские автомобили у белорусских дилеров

Японские MITSUBISHI и Nissan предлагает то же ООО «Автопромсервис».

Первый официальный импортер Nissan — ООО «ДрайвМоторс» — предлагает ряд моделей новых авто в наличии. Среди авто с пробегом, которые предлагает компания, присутствуют разные марки.



Drivemotors.by

Новые автомобили Toyota предлагает дилерский центр «Атлант — М Независимость» в Минске. Также их предлагает дилерский центр в Минске СООО «Эмир Моторс» по программе Trade-in.

Дилеры российских автомобилей

С 2019 г. официальными дилерами LADA в Беларуси являются ООО «Лозанж» и ООО «Автопромсервис». Cогласно данным БАА автомобили LADA — на втором месте по продажам в Беларуси, после Belgee. За январь-сентябрь 2025 г. продан 9801 автомобиль LADA.

На белорусском авторынке присутствуют новые УАЗы и КАМАЗы, которые предлагает теперь ООО «ПарадАвто». Также эта компания предлагает коммерческие автомобили российского производителя SOLLERS (фургоны, пикапы), являясь официальным дилером этого производителя в Беларуси.

По данным БАА за 2025 г. доля российских национальных брендов (ВАЗ, УАЗ) на белорусском рынке сократилась с 21% до 18%.

Дилеры китайских автомобилей

На рынке появляются новые марки китайских авто. Компании-автодилеры ввозят их преимущественно через Россию. Как мы уже отметили, ряд дистрибьюторов европейских авто расширил свои продуктовые линейки с помощью китайских производителей автомобилей.

ООО «ПарадАвто» кроме российских и европейских автомобилей, предлагает китайские авто HAIMA, являясь официальным дистрибьютором этой марки в Беларуси. Эта компания является официальным дилером в Беларуси Shineray — китайского производителя коммерческих автомобилей. Также компания является официальным партнером китайского производителя коммерческих электрических автомобилей Farizon (бренд группы Geely).

ООО «Автопромсервис» предлагает широкий ряд китайских автомобилей: премиальные Voyah, люксовые гибридные и электрические внедорожники MHERO, премиальные гибридные кроссоверы Li Auto, электрические и гибридные кроссоверы и внедорожники DEEPAL. Также компания является официальным дистрибьютором в Беларуси производителя Dongfeng и eπ (авто еπ (YIPAI)).

Отметим, что официальный дистрибьютор DEEPAL и авто китайского бренда Changan в Республике Беларусь — ООО «Лозанж».



Belgee-center.by

ООО «Мотор АвтоГрад» — первый официальный дилерский центр Geely в Беларуси. Также авто этой марки предлагает Автоцентр Geely Атлант-М в Минске и ООО «Лакшери Моторс плюс».

Электромобили AVATR предлагает ООО «АВТОВЕЛЬТ» — официальный дистрибьютор AVATR и автоцентр «Атлант — М».

ООО «Автоцентр на МКАД» — официальный дистрибьютор китайского производителя Great Wall Motors Co. В Беларуси представлены автомобили этого производителя HAVAL и GWM. В настоящее время компания поставляет кроссоверы и внедорожники, которые выпускаются на российском заводе HAVAL.

СООО «Атлан —М Уручье» — официальный дистрибьютор автомобилей марки CHERY. Насколько можно понять по сайту дистрибьютора, автомобили в основном поставляются под заказ.



Cheryauto.by

По данным БАА в отношении доли китайских марок, импортируемых из России, произошло резкое падение с 7% до 2% рынка.

Дилеры южнокорейских автомобилей

ООО «Хёндэ АвтоГрад» — авторизованный дистрибьютор Hyundai Motor Company в Республике Беларусь. Дилеры марки в Беларуси ООО «БелАВТОномия» (Брест), ООО «Голес» (Гомель), ЗАО «Фирма Омега» (Витебск), ООО «Альфорт» (Гродно), ЧТУП «Темп-Авто» (Могилев).

ООО «Автопалас-М» — официальный дистрибьютор автомобилей Kia на территории Беларуси. Официальные дилеры есть в каждом областном городе. Официальный дилер в Минске — «Атлант-М на Независимости».

Автомобили белорусских производителей

По данным БАА на белорусском рынке ведущие позиции по продажам сохраняет белорусский бренд BELGEE — продано 2395 автомобилей по итогам октября 2025 г., а за январь — сентябрь 2025 г. — 14917 автомобилей. Статистика за 2025 г. ожидается с 26 января 2026 г. Преимущественно покупают модель Belgee X50: в 2025 г. продано более 8,4 тысячи единиц.



Belgee.by

По последней информации БАА доля автомобилей СЗАО «БЕЛДЖИ» на внутреннем рынке сократилась с 50% до 44%, хотя объем производства вырос.

Белорусские коммерческие автомобили представлены маркой AVIOR. Их предлагает к продаже ООО «ПарадАвто». Это грузовые, пассажирские, грузопассажирские автомобили.

Белорусский авторынок не просто восстановился после структурного кризиса — он вступил в новую фазу развития, движимую двумя мощными силами. Первая — это уже состоявшиеся изменения, где крупные дилерские холдинги, оперативно переориентировавшиеся на китайских производителей, не просто выжили, а заложили основу новой конкурентной среды.

Главным вызовом и драйвером роста на ближайшую перспективу становится вторая сила — стремительная электрификация. Как следует из информации Автомобильной ассоциации «БАА», рынок автомобилей на новых источниках энергии в 2025 г. составил 18,4% от общего объема, достигнув 27 600 единиц. Этот сегмент на 95% формируется за счет импорта, а его основу (74%) составляют чистые электромобили. Успех бизнес-модели дилеров теперь будет напрямую зависеть от способности работать с этим трендом. Также тренд — сохранение программ поддержки продаж производителями новых автомобилей.



Dongfeng.by

Таким образом, формула успеха на современном рынке удваивается. «Дела ок» у тех, кто не только смог быстро наладить логистику с новыми, восточными партнерами, но и кто уже сегодня формирует портфель «зеленых» брендов, развивает компетенции в сервисе электрических систем и выстраивает диалог с государством по вопросам регулирования.

Для белорусского предпринимателя это означает, что выбор автомобиля — делового или личного — все чаще будет смещаться в сторону электромобиля, а надежность дилера будет оцениваться не только по наличию машин на складе, но и по готовности инфраструктуры к обслуживанию таких технологий. Рынок сделал свой выбор в пользу глобальной перестройки, и его участникам остается либо возглавить эту трансформацию, либо безнадежно отстать.