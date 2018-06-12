Если вы потерялись в лесу главное не паникуйте

Скоро придет пора сбора ягод, грибов и других даров, на которые щедры наши леса. Сотни жителей республики устремляются в это время года на природу, но нередки случаи, когда долгожданные походы в лес заканчиваются весьма печально. Как не заблудиться в лесу читателям расскажет Дмитрий Семочкин, первый заместитель начальника Хотимского РОВД:

— Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или соседям, куда вы идете и когда планируете вернуться. Находясь в лесу – не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.

Перед походом в лес обязательно возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны находиться: заряженный сотовый телефон, компас, нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также взять с собой котелок, продукты питания «на всякий случай» — легкие, но калорийные, воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя.

Если же вы все-таки заблудились, то нужно сразу же остановиться, успокоиться и не продолжать дальнейшего движения. Внимательно прислушайтесь. При возможных шумах типа гудков автомобилей или других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения, чего можно достичь зарубками, оставляемыми на деревьях. При этом направление своего движения необходимо контролировать не менее чем через три предмета, часто проверяя себя, оглядываясь назад и сверяя правильность движения по затесам на деревьях, сломанным веткам.

В лесу самое главное — не терять самообладания и помнить следующее:

— не двигаться в темное время суток, ночь необходима для восстановления сил;

— не ходить по звериным тропам, так как они могут привести к встрече с животными, контакт с которыми нежелателен;

— не выходить на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской;

— не есть незнакомые дикорастущие растения — лучше попить воды. Без еды человек может прожить до 30 дней, а вот без воды всего лишь неделю.

Если самостоятельно выбраться не удается, позвоните по телефону экстренных служб (101, 102, 112), объясните ситуацию, вам обязательно помогут. При этом постарайтесь никуда не убегать от людей, которые вас ищут. Сядьте, разведите костер, возможно, дым привлечет внимание.

Также хочу дать несколько полезных советов по ориентирам:

— помогает определиться запах, если унюхали дымок, нужно идти против ветра;

— если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выходить на воду», ручей обязательно выведет к реке, река — к людям (идти нужно вниз по течению);

— обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.

Ориентиры по расположению растений:

— деревья, пни и упавшие стволы больше гниют с северной стороны;

— выпавшая утром роса дольше сохраняется с севера;

— мох на пнях располагается с северной стороны; кора березы и сосны на северной стороне темнее;

— у березы гладкая, белая, чистая кора с южной стороны;

— на свежих пнях годичные кольца тоньше с севера. Смола на стволах сосен, елей, кедров обильнее выступает с южной стороны.

Если требуется ночевка, то в первую очередь необходимо определить сухое место. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте. Временным укрытием могут служить навес, шалаш, землянка, чум. Выбор типа укрытия зависит от умения, способностей, трудолюбия и физического состояния человека. В теплое время можно ограничиться постройкой простейшего навеса.

Главное не отчаивайтесь, знайте, что вас уже ищут.

Записал

Дмитрий ЛЕОНИДОВ

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