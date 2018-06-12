Вниманию домовладельцев

Временная комиссия по содействию переписи населения Республики Беларусь 2019 года в Червенском районе просит всех обратить внимание на состояние номерных знаков своих домов.

На всех жилых строениях во всех населенных пунктах должны быть таблички с номером дома.

Ответственность за установку и содержание домовых знаков несут владельцы зданий и сооружений.

Для чего это нужно?

Для того, чтобы Вас нашли в случае необходимости:

– службы скорой помощи. МЧС, милиции, газа, ЖКХ, энергосбыта, энергонадзора, РЭС, социального обслуживания населения, «Белпочта», «Белтелеком» и т.д.

— ваши гости, заказной грузовой и пассажирский транспорт;

– для проведения выборов;

– для проведения переписи населения.

Заказать домовой знак можно в рекламной мастерской или выполнить такой знак самостоятельно, в том числе изобразив краской на фасаде жилого дома.

Работы по приведению адресного хозяйства в порядок должны быть завершены в июле 2018 г.