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Вниманию домовладельцев
13.06.2018 — Разное | Раёны весник
Временная комиссия по содействию переписи населения Республики Беларусь 2019 года в Червенском районе просит всех обратить внимание на состояние номерных знаков своих домов.
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Временная комиссия по содействию переписи населения Республики Беларусь 2019 года в Червенском районе просит всех обратить внимание на состояние номерных знаков...
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