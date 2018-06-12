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Малоритский консервный комбинат поставит в Китай первую партию детского питания

13.06.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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ОАО "Малоритский консервно-овощесушильный комбинат" заключило договор о поставке в Китай первой партии детского питания. Об этом сообщила журналистам заместитель директора предприятия Людмила Возносименко, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56381.php

Малоритский консервный комбинат поставит в Китай первую партию детского питания

"Весной состоялась встреча с китайскими партнерами. Они побывали на нашем заводе, ознакомились с процессом выпуска детского питания, продегустировали продукцию. Возникла большая заинтересованность, поскольку мы используем натуральное отечественное сырье. Договорились о поставках. На днях отгружаем пробную партию детского питания. Надеемся на долгосрочное сотрудничество", - отметила Людмила Возносименко. Консервный комбинат отправит в Китай детское питание в гибкой пауч-упаковке, а также в стеклянной таре объемом 100 г и 190 г.

Продукция завода также заинтересовала представителей Вьетнама. В Брестской области с двухдневным визитом находится делегация провинции Лаокай. На базе Брестского научно-технологического парка сегодня организована встреча с предприятиями-экспортерами региона. "Представители делегации попробовали нашу продукцию, заинтересовались ей. Пригласили поучаствовать в выставке детского питания, которая пройдет во Вьетнаме в декабре. Нас заверили, что эта продукция будет востребована. Будем налаживать сотрудничество, вести дальнейшие переговоры. Мы заинтересованы в выходе на новые рынки", - подчеркнула замдиректора предприятия.

Потенциальным партнерам свою продукцию в том числе представили мясо- и молокоперерабатывающие предприятия, "Берестейский пекарь", "Первая шоколадная компания", "Брестское пиво", Брестский ликероводочный завод. Руководитель делегации - председатель Народного комитета провинции Лаокай Данг Суан Фонг - отметил высокое качество товаров белорусского производства.

 
 
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ОАО "Малоритский консервно-овощесушильный комбинат" заключило договор о поставке в Китай первой партии детского питания. Об этом сообщила журналистам заместитель...
 
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