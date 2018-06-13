Сегодня открывается чемпионат мира по футболу

Звёзды футбола первой величины, миллионы болельщиков из разных уголков планеты и пристальное внимание мировой прессы! Церемонию открытия и первый матч чемпионата посетят многие зарубежные лидеры, среди них президент Беларуси.



Александра Лукашенко пригласил российский коллега Владимир Путин. На время большого праздника (игры пройдут в 11 городах) значительно усилены меры безопасности. На Чемпионат в соседнюю страну приехали 32 команды. В дебютном матче на стадионе «Лужники» хозяева первенства, сборная России, сыграют против Саудовской Аравии. Футболом весь мир будет жить целый месяц – до 15 июля.