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Если в ночь на 16 июня пойдет дождь, то движение по проспекту Независимости ограничат

14.06.2018 13:12 — Разное | Tut.by  
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Движение транспорта на участке проспекта Независимости могут временно ограничить ночью 16 июня. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Ограничения движения на проспекте напротив дома № 116 связаны с проведением следственного эксперимента по ДТП, которое произошло 26 октября 2017 около пяти часов утра в районе Национальной библиотеки. В этой аварии тяжкие телесные повреждения получил пешеход.

— С 03.00 16 июня на время проведения следственного действия на участке проезжей части проспекта Независимости от улицы Филимонова до улицы Калиновского при наличии дождя будет ограничено движение транспортных средств, — сообщили в СК.

Следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

 
 
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Ограничения движения на проспекте напротив дома № 116 связаны с проведением следственного эксперимента по ДТП, которое произошло 26 октября 2017.
 
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