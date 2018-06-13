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Если в ночь на 16 июня пойдет дождь, то движение по проспекту Независимости ограничат
Движение транспорта на участке проспекта Независимости могут временно ограничить ночью 16 июня. Об этом
Ограничения движения на проспекте напротив дома № 116 связаны с проведением следственного эксперимента по ДТП, которое произошло 26 октября 2017 около пяти часов утра в районе Национальной библиотеки. В этой аварии тяжкие телесные повреждения получил пешеход.
— С 03.00 16 июня на время проведения следственного действия на участке проезжей части проспекта Независимости от улицы Филимонова до улицы Калиновского при наличии дождя будет ограничено движение транспортных средств, — сообщили в СК.
Следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
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Ограничения движения на проспекте напротив дома № 116 связаны с проведением следственного эксперимента по ДТП, которое произошло 26 октября 2017.
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