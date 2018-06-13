13 июня заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин совершил рабочую поездку в Могилевскую область. Вице-премьер встретился с трудовым коллективом филиала “Елизово” ОАО “Гродненский стеклозавод” в рамках проведения единого дня информирования на тему: “Природные ресурсы и их рациональное использование в Республике Беларусь“. В данном мероприятии также приняли участие Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный и председатель Осиповичского райисполкома Павел Наливайко.

Анатолию Калинину доложили о результатах работы предприятия. Он отметил, что после присоединения к Гродненскому стеклозаводу коллектив предприятия продолжает работать стабильно и эффективно. Рассмотрен вопрос о проведении модернизации производства. В ближайшее время будет проведен ремонт двух стекловаренных печей, что позволит повысить качество выпускаемой продукции.





Заместитель Премьер-министра в ходе визита также посетил ЗАО “Осиповичский завод транспортного машиностроения”, где ознакомился с ходом реализации бизнес-плана по развитию производства и дал ряд поручений. В частности, ознакомиться с опытом работы ЗАО ”Штадлер Минск“ по производству современного подвижного состава.

В соответствии с производственным планом на 2018 год ”ОЗТМ“ должен произвести 915 танк-контейнеров и 1085 грузовых вагонов. Это позволит удовлетворить внутренний спрос и закрепить позиции белорусских вагоностроителей на внешнем рынке.