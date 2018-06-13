Говорухина похоронят в субботу на Новодевичьем кладбище

Скончавшийся в четверг режиссер и депутат Станислав Говорухин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщили в аппарате Госдумы.

"Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в 09:00 в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до 13:00", - сообщили журналистам в четверг в аппарате Государственной думы.

Отмечается, что "похоронен Станислав Говорухин будет в Москве на Новодевичьем кладбище".

О смерти С.Говорухина в четверг сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила ", - сказал председатель Госдумы.