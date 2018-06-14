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Дефляция в Беларуси началась благодаря… овощам

14.06.2018 23:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подсчеты уровня инфляции продолжают приятно удивлять. В мае 2018 года обновлен исторический минимум в годовом выражении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прирост потребительских цен замедлился до 4,4 %. Снижение произошло в первую очередь за счет замедления роста стоимости плодоовощной продукции.

Дефляция в Беларуси началась благодаря… овощам

По итогам мая во многом благодаря заметному удешевлению огурцов, помидоров, бананов и некоторых других овощей в Беларуси зафиксирована дефляция. Потребительские цены снизились на 0,3 %.

Больше актуальных новостей экономики здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Подсчеты уровня инфляции продолжают приятно удивлять. В мае 2018 года обновлен исторический минимум в годовом выражении, сообщили в программе...
 
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