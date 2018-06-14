Спасатели провели учения в филиале №100 АСБ Беларусбанка

Очередные учения спасателей Брестчины в тесном взаимодействии с добровольной пожарной дружиной организации прошли в филиале №100 АСБ Беларусбанка.



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По легенде произошло загорание в операционно-кассовом зале, в здании банка находится 400 человек. Чтобы все выглядело максимально реально, была установлена дымовая установка. Весь зал был наполнен дымом. До прибытия подразделений МЧС работы по эвакуации и спасению людей, тушению пожара проводит добровольная пожарная дружина. Дружинники успешно эвакуировали 400 человек, вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали санитарной дружине, которая оказывала помощь пострадавшему. Спасатели объекта успешно справились с загоранием при помощи внутренних пожарных кранов и первичных средств пожаротушения.



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Но на этом учения не завершились. По легенде на 10 этаже в одном из кабинетов произошло короткое замыкание компьютера. На этаже остался человек, все эвакуационные пути заполнены дымом. Пострадавший подает знаки о помощи. Подразделения МЧС оперативно прибывают к месту ЧС. Часть спасателей производят работы по тушению пожар. Устанавливается автолестница, с помощью которой спасатели вызволяют пострадавшего из дымового плена.