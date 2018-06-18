 Во имя победы добра над злом: Лидскому отделу Департамента охраны вручена святая хоругвь (фото)



По этому поводу отдел полным составом прибыл в кафедральный Архистратиго-Михайловский собор.

Епископ Лидский и Сморгонский Порфирий в сослужении секретаря Лидской епархии протоиерея Максима Цигеля и протодиакона Анатолия Мельницкого отслужили благодарственный молебен. Были вознесены совместные молитвы и покровителю военнослужащих – святому Архистратигу Михаилу, предводителю небесного воинства. После чего предстоятель православной церкви в нашем регионе торжественно передал начальнику отдела Денису Цумарову духовный символ – святую хоругвь.

– У каждого воинского подразделения имеется боевое знамя – святая святых. У вас теперь есть и хоругвь – духовный символ победы добра над злом, – отметил Владыка Порфирий, обращаясь к сотрудникам отдела. – Мы вознесли благодарственные молитвы Богу о том, что жить и служить нам доводиться в мирное время, и испросили, чтобы предстательством Архистратига Михаила нам и дальше давались силы, вера и духовная мощь.





Начальник отдела Департамента охраны Денис Цумаров, принимая хоругвь, поблагодарил духовенство и отметил, что тесное сотрудничество отдела с Лидской епархией берет свое начало в 2015 году. Священнослужители присутствуют практически на всех торжественных мероприятиях, строевых смотрах, освящении техники в Департаменте охраны. В свою очередь, сотрудники отдела причастны к жизни церкви, в частности, традицией стало участие военнослужащих в мероприятиях, приуроченных ко дню начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в том числе поминальных богослужениях.





Хоругви имеет ряд служб Лидчины, которые стоят на защите закона и безопасности людей – без поддержки небесных сил в их нелегкой миссии не обойтись. С другой стороны и на подразделения хоругви налагают ответственность – с честью выполнять свой долг.















































