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Первый экспериментальный фестиваль творчества и искусств InspireFest пройдет в Могилеве

20.06.2018 08:01 — Разное | Tut.by  
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Первый экспериментальный фестиваль творчества и искусств InspireFest пройдет в Могилеве 23 июня. На день набережная реки Дубровенка превратится в уникальную площадку для вдохновения горожан и гостей города.

«Прояви себя — вдохновляй других» — так звучит слоган городского фестиваля. На мероприятии ждут всех, кто готов показать себя в сфере музыки, арт-искусства, фотографии, танца, театра и перформанса.

Организует фестиваль Центр городских инициатив при поддержке общественно-культурной кампании «Будзьма беларусамi».

— Задача InspireFest — показать людям, что они, их творчество, в широком смысле слова, и есть сердце города. Фестиваль выступает как площадка для коммуникации инициативной, творческой аудитории. Важно донести до людей идею, что благодаря творчеству, по своей сути, активному явлению, мы можем менять и место, в котором мы живем, и жизнь в целом в лучшую сторону, — отмечают организаторы фестиваля.

В афише праздника — музыка, танцы, лекции, дискуссии. Будут действовать фотозоны и арт-объекты, художественный пленэр, работать фудкорт. На сцене выступят коллективы BEZ. NOT, BelaRoots и другие исполнители, лучшие современные танцевальные коллективы города. Также планируются фотовыставка и роспись одежды красками.

А еще организаторы фестиваля разыскивают старые ненужные предметы, которые во время феста художников будут превращаться в арт-объекты. Подойдут телевизоры, стулья, небольшие столики, трюмо и тумбы и пр. Подробно — в группе фестиваля в соцсети.

Фестиваль InspireFest пройдет 23 июня с 16.00 до 22.00 на набережной реки Дубровенка около галереи Андрея Воробьева (проспект Мира, 2а). Вход бесплатный. Территория праздника объявлена зоной, свободной от алкоголя.

 
Теги: Могилев
 
 
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"Прояви себя - вдохновляй других" - так звучит слоган городского фестиваля.
 
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