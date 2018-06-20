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Сможет ли Аргентина с Месси добиться первой победы? Каким будет 21 июня на ЧМ по футболу

21.06.2018 06:30 — Разное | Tut.by  
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21 июня на чемпионате мира по футболу в России пройдет три матча, в двух из которых играют фавориты турнира.

15.00. Дания — Австралия.

В матче первого тура Дания с большим трудом обыграла Перу (1:0), а Австралия дала бой Франции, но не смогла взять ни одного очка (1:2). В случае победы датчане, ведомые креативным полузащитником Кристианом Эриксеном, практически гарантируют себе выход в плей-офф. В противном случае ситуация в этой группе разрешится только в последнем туре.

18.00. Франция — Перу

После обидного поражения от датчан перуанцам не остается ничего, кроме как отбирать очки у Франции. Что касается чемпионов 1998 года, то они не показали впечатляющей игры против Австралии, но добились результата, а это самое главное на краткосрочном турнире. Если французы победят, то могут начинать готовиться ко встречам плей-офф.


Фото: Reuters

21.00. Аргентина — Хорватия

Аргентинцы не смогли обыграть Исландию в первом матче на чемпионате мира, растранжирив уйму голевых моментов. Куда более сложным испытанием должен стать поединок против Хорватии — одной из лучших команд Европы. «Шашечные» без проблем разобрались с Нигерией и хотят пораньше гарантировать себе выход в плей-офф. Против Месси и компании они готовы противопоставить классную линию полузащиту, ведомую Модричем и Ракитичем.

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21 июня на чемпионате мира по футболу в России пройдет три матча, в двух из которых играют фавориты турнира.
 
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