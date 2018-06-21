Верхнедвинский ветеран – чемпион республики

В чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов за два года верхнедвинец Николай Корогод завоевал 11 медалей из 12 возможных!

В этот раз чемпионат собрал участников в Гродно. Соревноваться с белорусскими ветеранами приехали коллеги из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Казахстана, Эстонии. Ветераны мерялись силами на беговых дорожках и секторах для прыжков, в метании молота, диска и копья.

Николай Корогод в своей возрастной категории стал чемпионом в беге на 200 метров, преодолев дистанцию за 38,47 секунды. Успешно выступил в тройном прыжке, немного «не дотянув» до бронзы, а вот в метании диска удалось взять «серебро».

— Это турнир, на котором престижно и выступать, и побеждать, ведь участвуют в нем, в основном, бывшие профессиональные спортсмены, — рассказывает Николай Анатольевич. – В этот раз, например, приехали чемпионка мира на коротких дистанциях Людмила Нефедова-Волкова, чемпионка Европы в спортивной ходьбе Вера Гринберте.

— Что привлекает в большом спорте?

— Когда в 2006 году ушел из ДЮСШ – на 10 лет оставил активные тренировки. Думал, навсегда. Но в 2007-м появился внук, и когда он подрос, решил научить его всему, что умею сам. На городском стадионе подвесил на турник и говорю: «Тёмка, давай, подтянись». А он повис. Решил показать ему, как надо, взобрался и сам… тоже повис. Тогда понял, что надо тренироваться.

— Легко ли мотивировать себя с возрастом?

— Многие спортсмены не хотят участвовать в ветеранских соревнованиях – тяжело возвращаться. В нашем возрасте можешь проснуться здоровым, а через некоторое время уже все болит. Ведь мне уже 72!

Но каждое новое соревнование является отличной мотивацией. Особенно, если ставишь определённые цели. Ведь помимо того, как победить соперников, моя цель – сделать лучше предыдущие показатели.

А еще на чемпионатах, которые проходят дважды в год, встречаюсь с зарубежными друзьями, здесь мы оказываемся в эпицентре спортивного состязания, настоящего праздника.

Подобные состязания не только позволяют продлить каждому спортивное долголетие, но и дают пример молодому поколению, показывая, что здоровый образ жизни всегда поможет держать себя в тонусе.

Ксения КОВАЛЁНОК.

Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.