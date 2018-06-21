ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верхнедвинский ветеран – чемпион республики

22.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A
>

Верхнедвинский ветеран – чемпион республики

В чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов за два года верхнедвинец Николай Корогод завоевал 11 медалей из 12 возможных!

В этот раз чемпионат собрал участников в Гродно. Соревноваться с белорусскими ветеранами приехали коллеги из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Казахстана, Эстонии. Ветераны мерялись силами на беговых дорожках и секторах для прыжков, в метании молота, диска и копья.
Николай Корогод в своей возрастной категории стал чемпионом в беге на 200 метров, преодолев дистанцию за 38,47 секунды. Успешно выступил в тройном прыжке, немного «не дотянув» до бронзы, а вот в метании диска удалось взять «серебро».
— Это турнир, на котором престижно и выступать, и побеждать, ведь участвуют в нем, в основном, бывшие профессиональные спортсмены, — рассказывает Николай Анатольевич. – В этот раз, например, приехали чемпионка мира на коротких дистанциях Людмила Нефедова-Волкова, чемпионка Европы в спортивной ходьбе Вера Гринберте.
— Что привлекает в большом спорте?
— Когда в 2006 году ушел из ДЮСШ – на 10 лет оставил активные тренировки. Думал, навсегда. Но в 2007-м появился внук, и когда он подрос, решил научить его всему, что умею сам. На городском стадионе подвесил на турник и говорю: «Тёмка, давай, подтянись». А он повис. Решил показать ему, как надо, взобрался и сам… тоже повис. Тогда понял, что надо тренироваться.
— Легко ли мотивировать себя с возрастом?
— Многие спортсмены не хотят участвовать в ветеранских соревнованиях – тяжело возвращаться. В нашем возрасте можешь проснуться здоровым, а через некоторое время уже все болит. Ведь мне уже 72!
Но каждое новое соревнование является отличной мотивацией. Особенно, если ставишь определённые цели. Ведь помимо того, как победить соперников, моя цель – сделать лучше предыдущие показатели.
А еще на чемпионатах, которые проходят дважды в год, встречаюсь с зарубежными друзьями, здесь мы оказываемся в эпицентре спортивного состязания, настоящего праздника.
Подобные состязания не только позволяют продлить каждому спортивное долголетие, но и дают пример молодому поколению, показывая, что здоровый образ жизни всегда поможет держать себя в тонусе.
Ксения КОВАЛЁНОК.
Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов за два года верхнедвинец Николай Корогод завоевал 11 медалей из 12 возможных! В этот раз...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко:стадион «Динамо» станет родным домом для любителей активного отдыха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика