Погода на выходные и начало недели

Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные.

В субботу, 23 июня, под влиянием атмосферных фронтов ночью по юго-востоку Беларуси, днем на большей части территории ожидаются дожди, утром и днем в некоторых районах юго-востока сильные. Местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, по юго-востоку Беларуси - плюс 13-14. Днем будет не выше 13-19 градусов тепла, лишь по юго-западу - до плюс 21.

В воскресенье, 24 июня, сохранится прохладная неустойчивая погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах на северо-востоке ожидаются сильные дожди. Днем местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем - 14-21 градус.

В понедельник, 25 июня, ночью в некоторых районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет в основном 14-21 градус тепла, по югу Беларуси местами воздух прогреется до плюс 23.





