Топ-6 вакансий для .NET-разработчиков на dev.by за неделю

На портале jobs.dev.by, крупнейшей специализированной «доске объявлений» в белорусской ИТ-индустрии, сейчас представлено 485 вакансий как от крупнейших отечественных технологических компаний, так и от молодых амбициозных стартапов. Мы выбрали 6 самых интересных, на наш взгляд, позиций для .NET-разработчиков.

Требования к кандидату: высшее образование по специальности (информатика, программирование или аналогичные), опыт работы от 8 лет, опыт работы с бекэнд-технологиями и фреймворками, РСУБД, NoSQL, Caching, полнотекстовым поиском, Big Data. Также пригодится понимание и опыт использования Test Driven Development, юнит-тестов, mocking, интеграционных и UI-тестов, Behavior Driven Testing, опыт настройки и работы с Continuous Integration, Continuous Delivery системами, code quality automation технологиями, облачными сервисами и технологиями такими как AWS, Docker, Heroku, Digitalocean, опыт работы HTML-шаблонами, CSS, JavaScirpt-фреймворками.





Пройти тест на данную позицию можно будет на турнире, который состоится 30 июня. Регистрация и вся информация по ссылке .

Зарплата: 8000$

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87447

Компания разрабатывает собственный продукт, систему обработки запросов и управления бизнес-процессами в сфере корпоративной социальной ответственности, а также занимается сервисной разработкой.

Rovensys приглашает специалиста с опытом разработки от 3 лет, опытом программирования на C#, JavaScript, уверенными знаниями .NET Framework, .Net Core, ASP.Net, ADO.Net, Node.js, опытом работы с базами данных MS SQL Server 2014/2016, MS SQL Server Reporting Services, Git, владением XML, HTML, HTML 5.0, CSS, уверенным письменный английским.

Компания предлагает гибкий график работы, бонусы, просторный офис недалеко от метро.

Зарплата: от 2000$

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/85601

Флагманский продукт — система управления проектами Targetprocess. Также компания занимается разработкой сервиса визуализации данных Vizydrop, JS-библиотеки с открытым исходным кодом Taucharts и платформы Fibery.

В Targetprocess есть несколько кросс-функциональных команд, которые работают без менеджеров и полностью отвечают за решение конкретной задачи.





Будущему сотруднику предстоит заниматься улучшением производительности системы, разработкой новых модулей, интеграцией с внешними системами, улучшением юзабилити и борьбой со сложностью.

На собеседование приглашаются специалисты, которые программируют по вечерам и в свободное от работы время, читают Фаулера, МакКоннелла, Брукса и Мартина, очень любят пробовать новые вещи, учатся с невероятной скоростью, знакомы с C# и JavaScript, умеют выражать мысли на русском языке.

Инструментарий: NET 4.5/C#6, Python, SignalR, Rx, NServiceBus, ECMAScript 2015, React, webpack, Git, Jenkins, Logstash/Kibana.

Зарплата: от 3000$

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/82364

Intetics участвует в разработке продукта для системы образования США. Состав команды: 11 разработчиков, 3 тестировщика, DBA, бизнес-аналитик и менеджер проекта.

Для успешного прохождения собеседования необходим опыт разработки на .NET от 3 лет, опыт работы с ASP.NET Web API и AngularJS, MS SQL Server, Kendo UI, Dapper, английский на уровне Intermediate.

В свою очередь компания предлагает конкурентную зарплату, защищённую от инфляции, оплату участия в профессиональных тренингах, семинарах, конференциях.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87451

Syberry ищет программиста опытом работы с C#/.NET, Entity и ASP.NET MVC frameworks, WPF, SQL, HTML/CSS, хорошо владеющего английским языком.

Преимуществом будет опыт работы с JavaScript, фреймворком KendoUi, WinForms, WCF, понимание базовых шаблонов проектирования, принципов MVC, IoC/DI, layered application, умение писать юнит- и функциональные тесты, опыт написания тестов, опыт разработки с использованием SSIS/SSRS/SSAS.





Компания предлагает расширенный соцпакет, современный просторный офис в центре города, гибкий рабочий график.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87495

Компания занимается мобильной и веб-разработкой. Для того, чтобы присоединиться к команде, необходимо соответствовать следующим требованиям: опыт работы с .NET Framework, C#, ASP.NET Web API 2, уверенное знание Entity Framework, знание структур данных и базовых алгоритмов, опыт работы с MS SQL, умение работать в команде.

Плюсом будет знание JavaScript, Elastic search, AMQP, IoC, REST, SOLID, английский на уровне Pre-Intermediate и выше. Приветствуется опыт работы с Node.js.

Будущего сотрудника ждёт возможность карьерного роста и профессионального развития, гибкий подход в менеджменте и реализации новых идей, конкурентоспособная зарплата.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87506

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