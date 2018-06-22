ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларуский медицинский стартап победил на международном Emerging Europe Awards

23.06.2018 10:28 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Deepdee стал победителем Emerging Europe Awards в категории Social Impact. Об этом написал в Facebook основатель стартапа Ярослав Лихачевский. Emerging Europe работает только со странами Восточной Европы. Церемония награждения прошла вчера, 22 июня, в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне. Мы уже рассказывали о ребятах из Deepdee: они придумали робота, который диагностирует болезни по фотографии глазного дна. Притом система уже работает: робот может определять сахарный диабет. В планах у команды – научить нейросеть диагностировать и другие болезни.

Читайте по теме: Создатель робота-врача, который ставит диагноз по фото глаза: «Сначала мы учили нейросеть отличать пиво от пиццы»

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Deepdee стал победителем Emerging Europe Awards в категории Social Impact. Об этом написал в Facebook основатель стартапа Ярослав Лихачевский. Emerging Europe работает только со странами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихоокеанский альянс предоставил Беларуси статус наблюдателя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика