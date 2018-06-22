Deepdee стал победителем Emerging Europe Awards в категории Social Impact. Об этом написал в Facebook основатель стартапа Ярослав Лихачевский. Emerging Europe работает только со странами Восточной Европы. Церемония награждения прошла вчера, 22 июня, в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне. Мы уже рассказывали о ребятах из Deepdee: они придумали робота, который диагностирует болезни по фотографии глазного дна. Притом система уже работает: робот может определять сахарный диабет. В планах у команды – научить нейросеть диагностировать и другие болезни.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларуский медицинский стартап победил на международном Emerging Europe Awards Deepdee стал победителем Emerging Europe Awards в категории Social Impact. Об этом написал в Facebook основатель стартапа Ярослав Лихачевский. Emerging Europe работает только со странами...