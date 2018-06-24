​Ливия возвращает мигрантов в Африку

Береговая охрана страны перехватила сразу несколько надувных лодок с беженцами.

Спасти удалось около 500 человек. Также найдены десять тел погибших. Людей доставили на военно-морскую базу в Триполи и лагерь беженцев в Хомсе. Там их разместили и оказали медицинскую помощь. По соглашению с Брюсселем, ливийские власти активизировали усилия по пресечению миграционного потока. На последнем экстренном мини-саммите ЕС было решено умножить помощь стране, чтобы она тщательнее следила за судами и не допускала мигрантов из Африки к берегам Европы.