Зампред Нацбанка встретился со студентами

Инфляционные ожидания, будущее крипто-валют, и чем в принципе занимается главный финансовый регулятор страны – говорили сегодня в Полесском университете.

Со студентами встретился заместитель председателя правления Национального банка. Это часть постоянной работы: молодые специалисты из Пинска нередко попадают на практику в Нацбанк, лекции и семинары постоянно проводят и в самом университете. В этот раз темой для обсуждения стали, в первую очередь, инфляционные процессы в стране, в связи с очередным снижением ставки рефинансирования.

Пётр Маманович, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси: «Национальный банк в перспективе перейдёт к режиму таргетирования инфляции – это совершенно другие, уже более тонкие механизмы денежно-кредитной политики. Мы к этому готовимся. И это значит, что мы должны формировать ожидания инфляционные».

Снижение инфляции – среди условий, которые влияют на понижение ставки рефинансирования. Вместе с ней на определенный процент дешевеют и кредиты. Напомню, уже завтра ставка рефинансирования опустится до десяти процентов годовых – и это будет исторический минимум в суверенной Беларуси.