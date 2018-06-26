"Тамбаз" просит платить ему и верить: 640 семей не дождались замены застройщика

Частный застройщик «Тамбаз» в очередной раз собирается возобновить строительство ЖК «Аркадия» в Минске. Если не справится и в этот раз — объекты передадут госзастройщику, такой проект указа проходит последние согласования. Об этом вчера вечером рассказали держателям облигаций в администрации Советского района на встрече с представителями городских властей. Такая перспектива развития событий собравшихся не обрадовала — многие уже настроились на обещанную Мингорисполкомом смену заказчика.

Главный вопрос вчерашнего собрания — кому доверить завершение строительства двух домов для 640 семей в ЖК «Аркадия». У людей два варианта: доплатить по 140 долларов «Тамбазу» за каждый квадратный метр квартиры без гарантий завершения строительства или дождаться указа о смене частного застройщика на государственного, который тоже потребует доплатить, но уж точно достроит.



Фото: Евгений Ерчак

Компания «Тамбаз» начала строить ЖК «Аркадия» по ул. Богдановича в 2014 году. Большая часть домов успешно построена. Сейчас работы на объекте не ведутся. Застройщик задолжал генподрядчику (ОАО «Стройтрест № 4») 3 миллиона рублей. Есть крупные долги и перед банками.

Держатели жилищных облигаций неоднократно обращались в Мингорисполком и к президенту с просьбой о передаче долгостроя госзастройщику. В конце марта им пообещали соответствующий указ. Но предупредили: за то, чтобы госзастройщик достроил, придется доплачивать. Сколько — неизвестно. Доплаты пойдут на завершение жилой части, а на ввод всего объекта планируется использовать бюджетную ссуду.



Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко

— 12 июня проект указа был направлен Мингорисполкомом всем заинтересованным организациям, — сообщил о степени готовности долгожданного документа председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко.

По его словам, правки и замечания по проекту уже пришли от министерства экономики, министерства архитектура и и строительства, комитета по государственному имуществу, нет ответа только от министерства финансов.

— Проект указа о смене застройщика — это исключительная мера, на которую идет государство, чтобы достроить объект, — заявил глава Советского района Юрий Трущенко. — И это возможно будет в том случае, если к моменту, когда мы получим все согласования и будем готовы вносить проект главе государства и он будет подписан, компания «Тамбаз» не приступит к строительству. Если сейчас застройщик начнет стройку, то, скорее всего, механизм указа не будет запущен.

Юрий Трущенко подчеркнул, что намерения начать строительство «Тамбаз» должен подтвердить финансированием строительных работ.

— Схема строительства простая — застройщик дает аванс подрядчику, тот отрабатывает месяц и получает полную оплату и аванс на следующий месяц. Если эта цепочка не будет прерываться, будем видеть, что дома растут, то тогда указа не будет. Как только будем видеть пробуксовки — проект ляжет на стол президенту.



Генеральный директор «Тамбаза» Александр Овсянников

На встрече директор «Тамбаза» Александр Овсянников заявил, что хочет и может достроить комплекс своими силами. И вкратце рассказал, как он намерен достраивать «Аркадию». Для этого большинству держателей жилищных облигаций нужно подписать дополнительное соглашение. В нем предлагается согласиться на новые условия : перенос сроков ввода в эксплуатацию жилых домов, внесение дополнительной оплаты для окончания строительства в размере 140 долларов за квадратный метр. Эти деньги, по словам директора «Тамбаза» будут поступать на счет строительной организации, не застройщика. Он заявил, что все закупки и ход строительства граждане могут отслеживать.

— Мне очень хочется, чтобы этот объект был сдан как можно быстрее, это и в моих интересах, — заверил Александр Овсянников.

Директор «Тамбаза» сообщил, что уже есть те, кто подписал это дополнительное соглашение. И «когда наберется 100 человек подписавшихся, то на сайте компании появится соответствующая информация».

Собравшие к сказанному отнеслись скептически. Многих смущает название соглашения — «договор на право заключения основного договора»:

— У нас уже есть договор, по которому мы заплатили в полном объеме за свои квартиры.

Овсянников уточнил, что две недели назад были получены разрешения на продажу активов компании, в течении месяца будут заключены договора на 6 миллионов долларов. Этого будет достаточно на первые полгода стройки. Дальнейшее финансирование будет поступать от продажи других активов. Всего на достройку потребуется 17−18 миллионов долларов.





Этим обещаниям держатели облигаций уже не верят — за последние два года им много было обещано, но видимых подвижек люди не увидели .

— С тем, что застройщик намерен возобновить стройку, все просто и понятно. По закону, спустя три месяца после остановки строительных работ, застройщик обязан консервировать стройку, но у него нет на это денег. Однако если работы возобновить хоть на месяц, то потом можно опять их останавливать на три месяца. И так до бесконечности. А сейчас вспоминаем. Для примера беру наш дом-столбик. Теплоизоляция делалась в октябре 2017. Потом остановка до 1 февраля — 3 месяца. С февраля по середину марта опять работа на обоих домах. Остановка до середины июня — 3 месяца. Думаю, доказательства достаточно убедительны, чтобы понимать, что «Тамбаз» ничего строить не намерен. Пора остановить эти качели — «опять указ» — «опять Тамбаз».

Многих интересовало — каковы истинные причины того, что «Тамбаз» не смог достроить комплекс. Александр Овсянников объяснил: компания продала большое количество облигаций (какое — не уточнил) по цене ниже себестоимости строительства. Тот, кто их купил, а потом продал на вторичном рынке по рыночной стоимости — заработал. Директор «Тамбаза» добавил, что вопрос законности этих сделок изучается в рамках уголовного дела.

Напомним, столичной финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора. По версии правоохранителей, «бывший гендиректор СООО «Тамбаз» Лев Хаютин использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО «Тамбаз».

Иные объекты — это стилобат, на котором стоят дома. В нем — коммерческие помещения и торговый центр. Их финансировали, как фундамент, из «общего котла» в надежде найти покупателя и вернуть деньги в стройку. Но покупателя не нашлось. В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов.