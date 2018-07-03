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Куропаты, аресты и … диалог? Белорусских оппозиционеров выслушали в польском Сейме

04.07.2018 20:12 — Разное | Партизан  
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В Комиссии по иностранным делам польского Сейма говорят о заинтересованности в развитии диалога и экономических отношений с Беларусью, если официальный Минск прекратит репрессии и начнет соблюдать права человека. Белорусская оппозиция объясняет, почему сегодня это невозможно.

Куропаты, аресты и … диалог? Белорусских оппозиционеров выслушали в польском Сейме
Вместо польского парламента – в белорусский изолятор

Состав белорусского делегации в польском Сейме был неполным. Три белорусских оппозиционера – Григорий Костусев, Николай Статкевич и Павел Северинец – вместо того, чтобы занять кресла в зале, в это время занимали арестантские шконки в изоляторах, передает "Белсат".



Павел Северинец и Григорий Костусев попали туда за участие в защите Куропат и это выглядит как демонстративный жест относительно польской стороны. Ведь именно польская делегация на прошлой неделе после официального открытия мемориала в Тростенце отправилась в Куропаты. Власти же показали, как они относятся к тем, кто защищает память коммунистических репрессий. Григория Костусева схватили в момент, когда он ехал в аэропорт, направляясь в Варшаву.

Язык или экономика?


Елена Анисим и Юрий Губаревич

Встреча представителей белорусской оппозиции с Комиссией по иностранным делам Сейма Польши происходит в широком кругу ежегодно. И ежегодно оппозиционеры рассказывают польским депутатам о ситуации в Беларуси и возможных путях для демократизации. С польской стороны в этом году во встрече принимали участие среди прочих депутаты Сейма – председатель Комиссии Гжегож Схетына, Роберт Тышкевич и Малгожата Госевска.

Депутат Палаты представителей Елена Анисим убеждена, что главная битва сейчас в Беларуси – за белорусский язык. «Я прилагаю все усилия для того, чтобы вернуть белорусский язык в законодательство, информационное пространство и образование», – заявила Анисим.

«Прежде всего сегодня – экономика», – заявляет руководитель Движения За Свободу Юрий Губаревич, имея в виду то, в каком положении сейчас оказался режим Лукашенко. Юрий Губаревич считает, что в отличие от предыдущих лет, в настоящее время Александр Лукашенко не имеет больших возможностей для экспериментов в белорусском экономике благодаря российским дотациям. По мнению политика, это вынуждает Правительство искать возможности для созидания действительно независимой и самодостаточной экономики, находить новых партнеров, в том числе на Западе.

«Раньше можно было сколько угодно имитировать либерализацию, а потом замораживать ситуацию, ведь за плечами всегда была политическая поддержка России. На сегодня больших надежд на это режим Лукашенко не имеет», – подчеркнул политик.

Немонолитная номенклатура и «евробелорусы»


Анатолий Лебедько

Оппозиционная депутат Палаты представителей Анна Конопацкая подчеркнула, что приехала на встречу вместе со своей коллегой Еленой Анисим «на собственные страх и риск», а не в официальную командировку. Анна Конопацкая рассказала своим польским коллегам, что по ее мнению белорусское общество изменилось и даже готово поддерживать оппозицию. «Белорусский власть заинтересована в том, чтобы сохранить нынешнюю вертикаль, но я могу сказать, что теперь вы можете найти во власти людей, которые готовы к изменениям, которые готовы под давлением большинства прислушаться и к голосу оппозиции», – считает политик.

Кроме представителей власти и оппозиции в Беларуси есть еще одна сила, как ее обозначил лидер ОГП Анатолий Лебедько – «евробелорусы». Это те жители страны, что поддерживают европейские ценности и видят Беларусь в составе Европы, а не России. «Мы имеем примерно 35-40% «евробелорусов». Они, а не Александр Лукашенко стратегический партнер для Польши. Если Запад будет «уходить» из Беларуси, у этих 35-40% будет разочарование, а в Беларусь все больше будет приходить «русский мир». Это угроза и это вызов».

«Русские идут»

«Уменьшение поддержки (со стороны Запада – ред.) независимых медиа, демократического общества и оппозиции приводят к тому, что русские приходят в Беларусь – через российское посольство, российские фонды. Они перакупают независимые СМИ, входят в гражданское общество, имея своих адептов», – замечает политик Виталий Рымашевский.

Именно кремлевское влияние ряд оппозиционеров назвали как одну из угроз для демократической Беларуси. Это российские прокремлевские СМИ, фонды и парамилитарные организации.

«Россия имеет возможности и деньги и вкладывает значительные средства в собственные единицы в виде парамилитарных организаций, think tank-ов, организации различного рода маршей, как на 9 мая», – отметил заместитель председателя Партии БНФ Александр Стрельцов.

Диалог или санкции?


Гжегож Схетына и Роберт Тышкевич

«Мы оказались в замкнутом политическом кругу, и это вызывает фрустрацию у польских партнеров: все время маятник колеблется от диалога к санкциям. И мы должны найти выход из этого круга», – говорит Александр Стрельцов. По его мнению выходом может быть «многовекторная» политика: Польша должна поддерживать контакты и с оппозицией, и с властями.

По мнению политика Владимира Некляева, диалог между официальным Минском и Брюсселем, странами Запада стал инструментом для консервации нынешней ситуации в Беларуси. Более того – косвенной поддержкой для режима Александра Лукашенко. Более радикальную позицию имеет экс-кандидат в президенты Андрей Санников. «Единственное, что может сдержать репрессии – это санкции», – говорит политик. Он убежден, что сначала нужен диалог внутри страны, а диалог между официальным Минском и Брюсселем к позитивным сдвигам не приведет.

Встреча проходила на фоне показательных судов после задержаний 3 июля и перманентного преследования защитников Куропат. Этот виток репрессий нашел отражение в заявлении Комиссии по иностранным делам – члены Комиссии обратились к Правительству Польши с просьбой приложить усилия, чтобы защитить оппозиционных активистов и политиков, что оказались под арестом.

«Мы хотим высказаться в этом вопросе, как Комиссия по иностранным делам, – говорит депутат польского Сейма Роберт Тышкевич, – Мы хотим поименно озвучить всех людей, которые по политическим мотивам попали под арест».

В этом списке – восемь фамилий.

В заявлении Комиссии говорится также о необходимости увеличения поддержки для демократических общественных движений и локальных инициатив. «Комиссия остается заинтересована в развитии диалога и экономических отношений с Беларусью. Однако условием дальнейшей нормализации отношений Беларуси и Польши и ЕС должно оставаться прекращение репрессий, проведение свободных выборов и соблюдение прав человека и гражданина», – говорится в заявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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