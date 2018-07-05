В Гомельской области заработала приемная «Все о правах детей»



Практику открытой приемной «Все о правах детей» внедрили в Гомельском райисполкоме. Это первый подобный опыт в регионе, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Миткевич.

Это дополнительная возможность оказать максимальную консультативную и практическую помощь жителям района по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, опеки и попечительства, социальной защиты. Такая необходимость возникла из-за участившихся случаев несогласия родителей с признанием детей находящимися в социально опасном положении. Многие из них связаны с незнанием законов.

«Преимущество открытой приемной в том, что по обращению одновременно работают представители различных ведомств: отдела образования, спорта и туризма райисполкома, управления по труду, занятости и социальной защите, а также ОВД», — отметила инициатор проекта, заместитель председателя КДН Гомельского райисполкома Екатерина Руденко.

Первое заседание открытой приемной «Все о правах детей» прошло в конце июня. Возможностью разъяснить ситуацию воспользовались 7 жителей района. Одной из первых к комиссии обратилась отбывшая заключение за грабеж три года мать двоих детей, в отношении которых лишена родительских прав. Освободившись из мест лишения свободы, она оказалась без работы и крыши над головой. В тот же день женщину поселили в «кризисную комнату» территориального центра соцобслуживания населения в Урицком, а также помогли с трудоустройством. В будущем гомельчанка намерена восстановиться в родительских правах.

Запись в открытую приемную проводится по телефонам и в группе «Комиссия по делам несовершеннолетних» социальной сети «ВКонтакте». Не отказывают в помощи и тем, кто пришел без записи. Планируется, что заседания будут проходить раз в месяц.

По данным Евгения Миткевича, опыт открытой приемной будет рекомендован для применения в других регионах страны.