ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомельской области заработала приемная «Все о правах детей»

06.07.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

В Гомельской области заработала приемная «Все о правах детей»
Практику открытой приемной «Все о правах детей» внедрили в Гомельском райисполкоме. Это первый подобный опыт в регионе, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Миткевич.

Это дополнительная возможность оказать максимальную консультативную и практическую помощь жителям района по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, опеки и попечительства, социальной защиты. Такая необходимость возникла из-за участившихся случаев несогласия родителей с признанием детей находящимися в социально опасном положении. Многие из них связаны с незнанием законов.

«Преимущество открытой приемной в том, что по обращению одновременно работают представители различных ведомств: отдела образования, спорта и туризма райисполкома, управления по труду, занятости и социальной защите, а также ОВД», — отметила инициатор проекта, заместитель председателя КДН Гомельского райисполкома Екатерина Руденко.

Первое заседание открытой приемной «Все о правах детей» прошло в конце июня. Возможностью разъяснить ситуацию воспользовались 7 жителей района. Одной из первых к комиссии обратилась отбывшая заключение за грабеж три года мать двоих детей, в отношении которых лишена родительских прав. Освободившись из мест лишения свободы, она оказалась без работы и крыши над головой. В тот же день женщину поселили в «кризисную комнату» территориального центра соцобслуживания населения в Урицком, а также помогли с трудоустройством. В будущем гомельчанка намерена восстановиться в родительских правах.

Запись в открытую приемную проводится по телефонам и в группе «Комиссия по делам несовершеннолетних» социальной сети «ВКонтакте». Не отказывают в помощи и тем, кто пришел без записи. Планируется, что заседания будут проходить раз в месяц.

По данным Евгения Миткевича, опыт открытой приемной будет рекомендован для применения в других регионах страны.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Практику открытой приемной «Все о правах детей» внедрили в Гомельском райисполкоме. Это первый подобный опыт в регионе, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика