ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте

29.07.2018 17:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте в день его 999-летния, сообщается на сайте Брестского городского исполнительного комитета.

Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте
"В День города брестчане получили дорогой и нужный подарок, один из важных медицинских объектов - станцию скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии приняли участие руководство области и города, помощник президента - инспектор по Брестской области Василий Герасимов, представители депутатского корпуса, руководители предприятий, организаций, учреждений здравоохранения, подрядной строительной организации, медицинский персонал, а также представители общественности.

Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте
Приветствуя присутствующих председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поздравил всех с Днем города и подчеркнул, что в нашей стране медицине всегда уделяли много внимания. Здоровье населения Беларуси - одно из приоритетных направлений политики нашей страны.  Ежегодно в Беларуси открываются медицинские объекты, уникальные центры  и специализированные кабинеты.

Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте
Главная функция нового объекта - обеспечивать своевременную  и качественную медицинскую помощь своим пациентам. А учитывая тот факт, что машины скорой будут выезжать теперь  с ул. Суворова, драгоценные минуты  будут максимально сохранены.

Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте
Вручая символический ключ заведующему станции скорой медицинской помощи Валентине Пашкевич, генеральный директор объединения "Брестоблсельстрой" Владимир Вабищевич подчеркнул, что проектирование и  строительство осуществлялось собственными силами подведомственных организаций объединения, а также выразил благодарность области и городу за оказанное доверие в строительстве учреждения в рамках подготовки празднования 1000-летия Бреста.

Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте
Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено Анатолию Лису, Василию Герасимову и Валентине Пашкевич.

Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте
После торжественной части для почетных гостей была проведена обзорная экскурсия по новому зданию.

Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте
Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте
Новая станция СМП представляет собой трехэтажный административно-бытовой корпус с надземным отапливаемым гаражом-стоянкой для автомобилей скорой медицинской помощи и летней площадкой. На территории обустроены стерилизационная, система для обезвреживания медицинских отходов и специальный блок для заправки кислородных баллонов, комнаты отдыха для сотрудников, а также столовая, душевые, конференц-зал.

Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте
В своем интервью журналистам глава области отметил, что данный объект - это не только автопарк и место для размещения медперсонала. Новая станция своего рода центр по оперативному определению места расположения пациента. Объект оснащен системой JPS, что позволяет быстро находить нужную улицу и дом, в котором нуждаются в помощи. Координируется весь город. Есть планы внедрить такую практику во всей Брестской области.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте в день его 999-летния, сообщается на сайте Брестского городского исполнительного комитета. "В День города...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тайфун повредил строения и остановил транспортное сообщение в Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика