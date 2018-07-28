Станцию скорой медицинской помощи открыли в Бресте в день его 999-летния, сообщается на сайте Брестского городского исполнительного комитета.



"В День города брестчане получили дорогой и нужный подарок, один из важных медицинских объектов - станцию скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии приняли участие руководство области и города, помощник президента - инспектор по Брестской области Василий Герасимов, представители депутатского корпуса, руководители предприятий, организаций, учреждений здравоохранения, подрядной строительной организации, медицинский персонал, а также представители общественности.



Приветствуя присутствующих председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поздравил всех с Днем города и подчеркнул, что в нашей стране медицине всегда уделяли много внимания. Здоровье населения Беларуси - одно из приоритетных направлений политики нашей страны. Ежегодно в Беларуси открываются медицинские объекты, уникальные центры и специализированные кабинеты.



Главная функция нового объекта - обеспечивать своевременную и качественную медицинскую помощь своим пациентам. А учитывая тот факт, что машины скорой будут выезжать теперь с ул. Суворова, драгоценные минуты будут максимально сохранены.



Вручая символический ключ заведующему станции скорой медицинской помощи Валентине Пашкевич, генеральный директор объединения "Брестоблсельстрой" Владимир Вабищевич подчеркнул, что проектирование и строительство осуществлялось собственными силами подведомственных организаций объединения, а также выразил благодарность области и городу за оказанное доверие в строительстве учреждения в рамках подготовки празднования 1000-летия Бреста.



Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено Анатолию Лису, Василию Герасимову и Валентине Пашкевич.



После торжественной части для почетных гостей была проведена обзорная экскурсия по новому зданию.





Новая станция СМП представляет собой трехэтажный административно-бытовой корпус с надземным отапливаемым гаражом-стоянкой для автомобилей скорой медицинской помощи и летней площадкой. На территории обустроены стерилизационная, система для обезвреживания медицинских отходов и специальный блок для заправки кислородных баллонов, комнаты отдыха для сотрудников, а также столовая, душевые, конференц-зал.



В своем интервью журналистам глава области отметил, что данный объект - это не только автопарк и место для размещения медперсонала. Новая станция своего рода центр по оперативному определению места расположения пациента. Объект оснащен системой JPS, что позволяет быстро находить нужную улицу и дом, в котором нуждаются в помощи. Координируется весь город. Есть планы внедрить такую практику во всей Брестской области.