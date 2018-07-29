Ивацевичский район: в результате опрокидывания пострадали двое пассажиров

28.07.2018 около 21.50 часов произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 18-летний житель г.Барановичи, управляя автомобилем марки «БМВ-316 i», двигаясь по автодороге М-1/Е-30 «Брест-Минск-граница России», на 164 км., вблизи д.Чемелы Ивацевичского района, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.



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В результате ДТП 19-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сидении слева и 23-летний пассажир, который находился на заднем сидении справа, с травмами доставлены в УЗ «Ивацевичская ЦРБ». Оба пассажира не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.