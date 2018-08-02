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На Комаровке снова появилась брестская клубника, огурцы подорожали до рубля, а черешня - до 30 рублей

03.08.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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За последние две недели на главном рынке Минска появилось много новинок. К примеру, в нескольких местах продают княженику — ягоду, по виду похожую на малину. На прилавках появились необычные фиолетовые перцы и огурцы по 40 сантиметров от китайских фермеров. За 14 дней на некоторые ягоды, овощи и фрукты значительно упали цены. Персики подешевели почти вдвое, сливы — больше чем на рубль. FINANCE.TUT.BY узнал, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.


На фруктовых рядах горы белорусских яблок и груш. Еще две недели назад их продавали только в паре мест. Цены на них разные — от 1 до 3,5 рубля.


Из отечественных ягод на рынке сейчас продают малину по 4,5 рубля за кило, сливы по 1,35 — 3,5 рубля, ежевику по 10 рублей, чернику по 6,5 рубля, голубику по 9 рублей, вишню и черную смородину - по 3 рубля.


У нескольких продавцов мы увидели необычную ярко-красную ягоду.

— Это княженика, — пояснила продавец. — По вкусу похожа чем-то на малину, только не такая ароматная. Зато очень красивая. 

Стаканчик ягод стоит 3 рубля.


На рядах снова появилась брестская клубника. Правда, стоит она не по 3 рубля как в июне, а от 10 рублей. Зато черешни перестали продавать. Эти ягоды мы нашли только в одном месте, но цена кусается — за кило просят 30 рублей.


На рынке много дешевых персиков и нектаринов. Цены на эти фрукты начинаются от 2 рублей. Крупные и спелые легко можно найти за 2,5 — 2,6 рубля.


Александра Квиткевич, TUT.BY

А вот абрикосы прибавили в цене. Две недели назад их продавали во многих местах по 3 рубля. Сейчас самые дешевые стоят 3,8 рубля.


Александра Квиткевич, TUT.BY

На рядах с овощами заметнее всего подешевели помидоры и перцы. Кило томатов можно купить всего за 79 копеек. Перцы есть и по 1,5 рубля, и по 1,8 рубля.


На одном из прилавков мы заметили необычную продукцию — лиловые перцы, спаржевую фасоль, длиною по полметра, гигантские огурцы по сантиметров по 40, тыкву, похожую на неочищенную кукурузу.


— Этот товар появился у нас два дня назад. Его привезли китайские фермеры. В смысле он выращен у нас под Столбцами, но китайцами, — пояснили работники рынка.


Очередей за экзотическими овощами пока нет, но продавец надеется, что белорусы оценят новинку.


Уже во всю торгуют кукурузой. Килограмм стоит 2,5 — 3,5 рубля.

Подешевели и лисички. Кило стоит от 7,5 рублей.

— Ой, дорого! — возразила пожилая женщина своему мужу на предложение купить грибов. — В лесу этих лисичек море. Хочешь — съезди насобирай бесплатно.


Удивило, что подорожали огурцы. Цена на них начинается от рубля, хотя она уже была и 70 копеек, и даже 50. За 80 копеек сейчас можно найти только нестандарт.

— Спрос на них поднялся, — прокомментировала продавец огурцов. — На закатки многие покупают. Поэтому слегка и подняли цены.

На рынке говорят, что цена на огурцы еще приспустится.

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Теги: Минск
 
 
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