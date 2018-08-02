1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно

Во встрече приняли участие управляющий делами облисполкома Игорь Попов, председатель комитета экономики Андрей Свиридов, заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик.















Как подчеркнул Игорь Попов, за эти годы значительно выросли объемы внешнеэкономической деятельности, торговли товарами и оказанием услуг. С начала нынешнего года они составили 1,7 миллиона долларов. Все больше предприятий Гродненщины поставляют свои продовольственные товары на китайский рынок. Динамично развивается гуманитарное и культурное сотрудничество. За эти годы между партнерами подписано более десятка документов межрегионального характера, реализованы и находятся в стадии реализации несколько крупных инвестиционных проектов.









Пример такого успешного сотрудничества с китайскими инвесторами – открытие в Гродно центра традиционной китайской медицины провинции Ганьсу. Подписан договор о строительстве в Гродно выставочного центра товаров, производимых в этой провинции и уже на следующей неделе на объекте появятся строители. В сентябре делегация из школы города Луннань по программе культурного обмена посетит гродненскую гимназию №5. Будет подписан договор о побратимских связях между двумя учреждениями образования.



– В рамках гуманитарной помощи город получит полмиллиона юаней на реконструкцию средней школы №13, – рассказал Андрей Болтрик. – В первую очередь средства пойдут на строительство спортивного зала. Подписан договор между Гродно и управлением коммерции провинции Ганьсу по приобретению на территории города ряда объектов, не используемых в хозяйственном обороте.











Представители китайской делегации попросили, чтобы уже к концу года был готов проект реконструкции школы.



Заместитель председателя ассоциации дружбы народов провинции Ганьсу Лю Сяолин и заместитель начальника комитета по делам внешних связей правительства Чжао Лупинь высоко оценили уровень партнерских связей с Гродненщиной и назвали их образцовыми для всей Беларуси. Довольны и экономическими отношениями, а вот жителям провинции Ганьсу очень нравятся наши молочные и мясные продукты, особенно курятина.









На переговорах в облисполкоме китайская сторона предложила создать так называемый комитет по дружбе и сотрудничеству, который будет иметь статус рабочей группы при правительстве китайской провинции и Гродненском облисполкоме. На таком уровне могут оперативно решаться все возникающие вопросы.



Китайская делегация приняла участие в открытии базы стажировки работников провинции Ганьсу при Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Аналогичный центр откроется к городе Ланьчжоу. Уже формируется первая группа из Китая. Но, как подчеркивалось на презентации центра, подобная подготовка на базе гродненского университета ведется уже давно. Теперь таким центром могут воспользоваться инвесторы из Китая, менеджеры промышленных предприятий и фирм, словом, все, кто имеет интерес к Гродненщине.









С интересом китайские гости ознакомились с центром традиционной китайской медицины, пообщались с его персоналом и пациентами. Отрадно, что со дня открытия его услугами воспользовались порядка двух тысяч человек, многие из них прошли комплексное лечение, есть много фактов исцеления от недугов.



Также китайская делегация побывала на реконструкции бывшего гостиничного комплекса, ознакомилась с его проектом, вывешенном для обозрения горожанам рядом с объектом. Им было сообщено, что до 20 августа заканчиваются разборочные работы, и инвестору открывается фронт работ для начала реконструкции.































