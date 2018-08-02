ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно

03.08.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A

Во встрече приняли участие управляющий делами облисполкома Игорь Попов, председатель комитета экономики Андрей Свиридов, заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик. 

1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно

1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно


Как подчеркнул Игорь Попов, за эти годы значительно выросли объемы внешнеэкономической деятельности, торговли товарами и оказанием услуг.  С начала нынешнего года они составили 1,7 миллиона долларов. Все больше предприятий Гродненщины поставляют свои продовольственные товары на китайский рынок. Динамично развивается  гуманитарное и культурное сотрудничество. За эти годы между партнерами подписано более десятка документов межрегионального характера, реализованы и находятся в стадии реализации  несколько крупных инвестиционных проектов. 

1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно


Пример такого успешного сотрудничества с китайскими инвесторами – открытие в Гродно центра традиционной китайской медицины провинции Ганьсу. Подписан договор о строительстве в Гродно выставочного центра товаров, производимых в этой провинции и уже на следующей неделе на объекте появятся строители. В сентябре  делегация из школы города Луннань по программе культурного обмена посетит гродненскую гимназию №5. Будет подписан договор о побратимских связях между двумя учреждениями образования. 

– В рамках гуманитарной помощи  город получит полмиллиона юаней на реконструкцию средней школы №13, – рассказал Андрей Болтрик. – В первую очередь средства пойдут на строительство спортивного зала. Подписан договор между Гродно и управлением коммерции провинции Ганьсу по приобретению на территории города ряда объектов, не используемых в хозяйственном обороте. 

1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно


Представители китайской делегации попросили, чтобы уже к концу года был готов проект реконструкции школы. 

Заместитель председателя ассоциации дружбы народов провинции Ганьсу Лю Сяолин и заместитель начальника комитета по делам внешних связей правительства Чжао Лупинь высоко оценили уровень партнерских связей с Гродненщиной и назвали их образцовыми для всей Беларуси. Довольны и экономическими отношениями, а вот жителям провинции Ганьсу очень нравятся наши молочные и мясные продукты, особенно курятина. 

1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно


На переговорах в облисполкоме китайская сторона предложила создать так называемый комитет по дружбе и сотрудничеству, который будет иметь статус рабочей группы при правительстве  китайской провинции и Гродненском облисполкоме. На таком уровне могут оперативно решаться все возникающие вопросы. 

Китайская делегация приняла участие в открытии базы стажировки работников провинции Ганьсу при Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Аналогичный центр откроется к городе Ланьчжоу. Уже формируется первая группа из Китая. Но, как подчеркивалось на презентации центра, подобная подготовка на базе гродненского университета ведется уже давно. Теперь таким центром могут воспользоваться инвесторы из Китая,  менеджеры  промышленных предприятий и фирм, словом, все, кто имеет интерес к Гродненщине. 

1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно


С интересом китайские гости ознакомились с центром традиционной китайской медицины, пообщались с его персоналом и пациентами. Отрадно, что со дня открытия его услугами воспользовались порядка двух тысяч человек, многие из них прошли комплексное лечение, есть много фактов исцеления от недугов. 

Также китайская делегация побывала на реконструкции бывшего гостиничного комплекса, ознакомилась с его проектом, вывешенном для обозрения горожанам рядом с объектом. Им было сообщено, что до 20 августа заканчиваются разборочные работы, и инвестору открывается фронт работ для начала реконструкции. 

1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно
1.7 миллиона долларов инвестиций, учебные стажировки в Поднебесной и проект выставочного центра в Гродно

 

 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во встрече приняли участие управляющий делами облисполкома Игорь Попов, председатель комитета экономики Андрей Свиридов, заместитель председателя Гродненского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Свидетель Зайдес проигнорировал суд над избитой охранниками защитницы Куропат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика