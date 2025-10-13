Рынок золота: тренды, прогнозы, влияние на Беларусь

Источник материала: ProBusiness

Золото впервые в истории пробило отметку в $ 4000 за унцию. Это не просто очередной ценовой рекорд — это симптом фундаментальных изменений в глобальной финансовой системе. Мир входит в новую золотую эру, когда желтый металл снова превращается в один из главных активов современности. И Беларусь не в стороне от этих процессов.

Насколько резервы золота действительно способствуют устойчивости экономики? Рынок для его продажи ограничен. Резервы золота — иллюзия

Национальный банк Беларуси месяц за месяцем рапортует о новых рекордах золотовалютных резервов. В октябре 2025 г. они достигли $ 13,28 млрд. — почти вдвое больше, чем пять лет назад. Выглядит впечатляюще. Но за этими цифрами скрывается куда более сложная и неоднозначная картина.





Дело в том, что этот рост — во многом иллюзия. Точнее, результат переоценки золота. С начала 2020 г. стоимость золота в резервах выросла с $ 2,4 млрд. до $ 6,63 млрд. в октябре 2025 г. При этом физический объем золота сильно не изменился. Просто цена выросла более чем в два с половиной раза.

Доля золота в структуре резервов выросла с 25-27% в начале 2020 г. до почти 50% сейчас (49,9% в октябре). При этом валютная часть, хотя и выросла в абсолютных цифрах с $ 3-4 млрд. до $ 5,24 млрд., в относительном выражении сократилась с 60% до 39,5%. т.е. ставка на золото как на резервный актив себя формально оправдала — резервы выглядят внушительно.





Впрочем возникает закономерный вопрос: насколько эти резервы действительно способствуют устойчивости экономики? Валюта более ликвидна, ее можно быстро использовать для интервенций или обслуживания внешнего долга. Золото же, особенно с учетом белорусских санкционных реалий, еще нужно суметь продать. Рынок для него ограничен, покупателей немного, а премия к цене за срочность может быть существенной.

Парадок санкций: как золото стало новой валютой при междунвродных расчетах

Впрочем, парадокс ситуации в том, что именно санкционное давление во многом превращает золото из пассивного резерва в активный инструмент. В условиях ограниченного доступа к западным финансовым системам золото становится важным каналом для сбережений, инвестиций и даже расчетов. Этот процесс наиболее заметен в России. Спрос на золото там резко вырос как со стороны частных покупателей, так и бизнеса. Желтый металл превратился в альтернативный канал платежей в обход финансовых ограничений западных стран. Компании используют золото для международных расчетов с партнерами, готовыми принимать такую форму оплаты. Состоятельные граждане видят в нем способ защиты сбережений от инфляции и вероятной девальвации рубля. Пока эта тенденция больше касается России, чем Беларуси. Но с учетом растущей связности двух экономик и вероятности ужесточения санкционного режима против Минска, ничего нельзя исключать на будущее. Золото может стать одним из немногих активов, который позволяет сохранить ценность и при необходимости провести расчеты там, где доллары и евро недоступны.

Китайский фактор и закат эры облигаций

Но главная причина золотого бума — далеко за пределами постсоветского пространства. В основе роста цен лежит спрос со стороны Китая. С января 2024 г. КНР импортировала золота на общую сумму около $ 170 млрд. И это не случайность и не спекуляция — это стратегия.





За последние 30 лет Китай создал огромные золотовалютные резервы, в основном в долларах, чтобы противостоять экономическому доминированию США. Однако Пекин осознал, что стал слишком зависим от доллара, и теперь активно диверсифицирует резервы. Плюс китайские потребители массово покупают золотые монеты, слитки и ювелирные изделия на фоне проблем на рынке недвижимости и фондовом рынке.

Но китайская история — лишь часть более широкого тренда. Все больше экономистов скептически смотрят на будущее государственного долга развитых стран и его обслуживания. Глобальный рост доходности долгосрочных облигаций происходит по всему миру, и как итог – роль активов-убежищ, таких как золото, возрастает. В этой ситуации золото перестает быть просто страховкой на будущее. Оно становится рациональным выбором инвесторов, которые видят, что традиционные «безрисковые» активы — гособлигации развитых стран — выглядят все менее надежными. По крайней мере сейчас.

Золотая ловушка или золотая возможность?

Для Беларуси, как и для многих стран, оказавшихся под давлением западных санкций, высокая доля золота в резервах — это одновременно и преимущество, и проблема. С одной стороны, рост цены золота автоматически увеличивает размер резервов и улучшает финансовую статистику. С другой — эти резервы менее ликвидны и менее полезны для оперативной поддержки экономики.

Мир меняется. И в нем золото возвращается не как ностальгия по золотому стандарту, а как ответ на кризис доверия к фиатным валютам и долговым обязательствам развитых государств. Беларусь, вольно или невольно, оказалась на переднем крае этих изменений. Вопрос лишь в том, сумеет ли страна превратить свои золотые резервы из бухгалтерской записи в реальный инструмент экономической политики для роста экономики.