Как использовать облигации и токены для инвестиций и привлечения финансирования

Любой предприниматель знает: жить без резервного фонда — значит, ходить по минному полю. Даже если сегодня обороты радуют, а команда в тонусе, завтра крупный клиент может задержать платеж, грянет кассовый разрыв, внезапно вырастут затраты или возникнет форс-мажор. Как создать подушку безопасности для компании, чтобы не зависеть от банков и решать задачи в моменте? Одно из возможных решений — выпуск корпоративных облигаций и токенов. Сделать это можно, например, на платформах FinUp или Finstore.by . И это реально работает уже для сотен белорусских юрлиц. Решили разобраться, что к чему.

Немного теории…

Облигации — это долговые ценные бумаги, которые компания выпускает для привлечения денежных средств от инвесторов. По сути, компания временно берёт деньги в долг и обязуется не только вернуть их в конце срока обращения облигаций, но и регулярно выплачивать инвесторам проценты — то есть плату за пользование этими средствами. Облигации в Беларуси могут выпускать государство, банки и частные компании, а условия всегда закрепляются в эмиссионных документах и строго контролируются регуляторами.

Токены — современная альтернатива традиционным бумагам, фактически цифровой аналог облигаций. Их также выпускают компании для привлечения финансирования, но процесс происходит быстрее, проще и полностью онлайн. Сейчас в Беларуси токенизация чаще встречается у частных бизнесов, стремящихся идти в ногу с новыми финансовыми технологиями.





Рынок облигаций в Беларуси регулируется Министерством финансов и Национальным банком, эмиссии проходят обязательную регистрацию, правила и прозрачность на высоком уровне. Токенизированные инструменты регулируются отдельно — в рамках Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» и под надзором Парка высоких технологий (ПВТ).

Для юридических лиц доступны обе опции: выпускать облигации или токены, чтобы привлекать инвестиции, а также приобретать сторонние выпуски для сохранения и приумножения своих резервов.

Как работает привлечение средств?





Допустим, компания Х решает привлечь финансирование через выпуск облигаций.

Параметры выпуска следующие:

• Объем: 5 000 000 белорусских рублей;

• Номинал одной облигации: 1000 рублей;

• Срок: 5 лет;

• Доходность: 9% годовых, фиксированная

Что дальше:

Инвесторы покупают облигации и вкладывают деньги — в данном случае 5 миллионов рублей;

Компания использует эти средства для развития, создания резервного фонда или других целей;

Каждый год она выплачивает инвесторам процентный доход — по 9% от всей суммы займа (это 450 000 рублей ежегодно). В конце пятого года компания возвращает инвесторам весь основной долг — все 5 миллионов рублей.

Итого: За 5 лет компания Х выплатит инвесторам 2 250 000 рублей процентного дохода и вернет весь долг.

Такой механизм позволяет бизнесу не зависеть от кредитных лимитов, а инвесторам — безопасно вложить средства и контролировать свои риски. Оба участника сделки заранее знают сумму, сроки и правила, что делает инструмент максимально прозрачным и простым.

Когда лучше использовать токены, а когда облигации?





Если компании нужны крупные инвестиции на длительный срок, у бизнеса есть прозрачная отчетность и устойчивая финансовая история — облигации будут более подходящим инструментом. Это классический вариант для сильных, развитых организаций, которым важно выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами. Плюс: облигации регулируются законодательством и вызывают большее доверие со стороны крупного рынка и профессиональных инвесторов.

Токены — идеальный выбор для малых и средних компаний, стартапов, а также для тех, кому важна скорость запуска и невысокий порог входа. Токен выпускается проще и быстрее, легко размещается на онлайн-платформах, не требует сложной бюрократии и может собрать финансирование даже из небольших сумм. Это подходит, если нужно быстро закрыть краткосрочные задачи, протестировать новый проект или гибко работать с инвесторами без сложных банковских процедур. Дополнительный плюс токенов — высокая ликвидность и возможность собирать средства с широкой аудитории — частных и корпоративных инвесторов.

Гайд: как привлечь финансирование через облигации или токены

1. Обратитесь к профессионалам.

Для выпуска облигаций или токенов бизнесу нужно работать с лицензированными участниками рынка. В Беларуси это, например, finup24.by (ООО «Финап24») или finstore.by (ООО «ДФС»). Площадки обеспечивают все юридические тонкости и помогают избежать ошибок — с ними процесс будет максимально прозрачным и законным.​





2. Оценка и подготовка.

Профессиональный участник тщательно оценивает финансовую устойчивость вашего бизнеса — смотрит на налоговый режим, прибыль, нужную сумму и срок займа. Базовые критерии для компании:

общая система налогообложения;

прибыльная деятельность и чистая отчетность;

сумма финансирования от 50 000 USD (можно в иной валюте);

срок финансирования — от 1 года.

Если этим требованиям вы соответствуете — спокойно обращайтесь и обсуждайте детали размещения будущих облигаций или токенов.

3. Регистрация и размещение.

После регистрации ваш выпуск попадает к инвесторам — профессиональный участник размещает облигации или токены на площадке, приводит аудиторию и ведет всю коммуникацию. Вы быстро получаете нужные для развития, резерва или масштабирования средства.

Преимущества такого финансирования:

Залог не требуется (но если есть — это дополнительный плюс для инвесторов);

Можно привлечь капитал в белорусских рублях или иностранных валютах;

Длительные сроки: финансирование возможно до 7 лет;

Гибкость: периодичность выплат процентов можно определить самому;

Привлечённые средства — это долгосрочный капитал для крупных проектов: расширение, новый продукт, масштабирование;

В течение срока вы платите только проценты, всю основную сумму — после окончания сделки.

Как преумножить заработанное?

Юрлица тоже могут приобретать обликации или токены других компаний. Это отличный способ защитить средства от инфляции или преумножить накопления. Ведь доходность этих инструментов гораздо выше, чем традиционные депозиты. Консервативные облигации в белорусских рублях дают до 15% годовых, в долларах США — до 8%. Если готовы к умеренному риску, ставки по частным выпускам токенов и облигаций доходят до 25% (BYN) и 12% (USD), что позволяет существенно увеличить капитал.

Кроме того для юридических лиц полученный доход по облигациям не облагается налогом на прибыль — это дополнительный плюс.

* Для резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) доступны только токены (по закону они не могут покупать облигации).





Что нужно, чтобы приобрести облигации или токены:

Обратиться к профессиональным участникам рынка — например, finup24.by или finstore.by. Всё начинается с консультации, где вы рассказываете о своих задачах и свободных средствах. Подобрать оптимальный инструмент инвестиций, учитывая сумму, валюту, срок размещения и желаемый процент. Платформа и её специалисты объяснят все нюансы, помогут выбрать наилучшее предложение по доходности и надёжности.

3. Профессиональный участник сопровождает вашу сделку: от покупки до возврата средств и процентов по окончании срока. Вы всегда знаете, когда получите выплаты, какова доходность и можете следить за статусом онлайн.

Вывод — не откладывайте на потом

Инвестиционные инструменты в Беларуси взрослеют, а вместе с ними и компании, которые не хотят зависеть только от банков и кредиторов. Деньги теперь можно привлекать честно и прозрачно — под развитие, под подушку безопасности, под премию команде. Главное — понимать задачи и не бояться новых опций.

Проконсультироваться, рассчитать и подобрать подходящий инструмент сегодня можно на лицензированных платформах вроде FinUp и Finstore.by — здесь вам помогут пройти путь от идеи до размещения за считанные недели.

Бизнес, который умеет финансировать себя сам, выигрывает в скорости, стабильно переживает любые бури и всегда держит команды на высоте. Может быть, пришло время попробовать новые решения именно вам?