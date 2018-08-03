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В Орше мопедист погиб после столкновения с микроавтобусом
Смертельная авария произошла 3 августа, около 14.15, в Орше. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
По предварительной информации, 23-летний водитель микроавтобуса Renault на пересечении улицы Могилевской с улицей Дубровенской при повороте налево не уступил дорогу мопеду, которым управлял 60-летний мужчина.
В результате ДТП мопедист от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельная авария произошла 3 августа, около 14.15.
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