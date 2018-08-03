В Орше мопедист погиб после столкновения с микроавтобусом

Смертельная авария произошла 3 августа, около 14.15, в Орше. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





По предварительной информации, 23-летний водитель микроавтобуса Renault на пересечении улицы Могилевской с улицей Дубровенской при повороте налево не уступил дорогу мопеду, которым управлял 60-летний мужчина.





В результате ДТП мопедист от полученных травм умер на месте происшествия.