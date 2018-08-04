|
«Бобруйскагромаш» открыл предприятие в Египте
05.08.2018 18:15 — Разное | Ежедневник
Сборочное предприятие разместилось в Каире.
Как сообщается на
В ходе семинара-презентации, организованной при участии посольства Республики Беларусь в Египте, представители белорусской и египетской компаний представили участникам 5 машин совместной сборки: косилки роторную КДН-210 и сегментно-пальцевую КСП-2,1, пресс-подборщики рулонные ПРФ-145 и ПР-60, а также машину для внесения твердых органических удобрений МТТ-9.
Также была организована встреча представителей «Бобруйскагромаша» с руководством Египетской компании по сельскохозяйственному развитию. В ходе переговоров обсуждались перспективы совместной работы по продвижению продукции белорусского предприятия для нужд египетских фермеров в различных регионах Египта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборочное предприятие разместилось в Каире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)