ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бобруйскагромаш» открыл предприятие в Египте

05.08.2018 18:15 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Бобруйскагромаш» открыл предприятие в Египте

Сборочное предприятие разместилось в Каире.

Как сообщается на сайте белорусского производителя, оно было организовано в рамках реализации подписанного в 2017 году меморандума о взаимопонимании на базе компании Helwan Machinery and Equipment, входящей в Национальную организацию военной промышленности.

В ходе семинара-презентации, организованной при участии посольства Республики Беларусь в Египте, представители белорусской и египетской компаний представили участникам 5 машин совместной сборки: косилки роторную КДН-210 и сегментно-пальцевую КСП-2,1, пресс-подборщики рулонные ПРФ-145 и ПР-60, а также машину для внесения твердых органических удобрений МТТ-9.

Также была организована встреча представителей «Бобруйскагромаша» с руководством Египетской компании по сельскохозяйственному развитию. В ходе переговоров обсуждались перспективы совместной работы по продвижению продукции белорусского предприятия для нужд египетских фермеров в различных регионах Египта.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборочное предприятие разместилось в Каире.
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-5 самых богатых женщин мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика