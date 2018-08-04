Героическая социология как белорусское ноу-хау

Начну нестандартно: с «некролога».

Товарища И. Котляров всегда отличали и продолжают отличать принципиальность, чувство ответственности, требовательное отношение к себе и окружающим. На всех постах, куда бы его не посылали, а посылали его неоднократно, он проявлял беззаветную преданность порученному делу, отвагу и героизм первопроходца в науке, высокие качества патриота, гражданина и вдумчивого исследователя.





Указом президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко директору института И.В. Котлярову присвоено звание «Заслуженного деятеля науки Республики Беларусь»





Он навсегда останется в сердцах друзей и близко знавших его как автора более 700 научных работ и неутомимого лоббиста идеи лицензий и разрешений на проведение любых социологических исследований.





Имя Котлярова вечно будет жить в памяти народа как светоч белорусской государственной социологии.





От себя добавлю, что на меня лично, как на человека, приобщившегося к социологии через книги и статьи Юрия Левады и сотрудников его школы, работы Котлярова производили и продолжают производить неизгладимое впечатление. И это еще мягко сказано. Обладая уникальной информацией, полученной сотрудниками Института социологии в ходе многолетнего мониторинга белорусского общества, главный социолог страны широкими мазками рисовал «картину маслом», с реальностью ничего общего не имеющую. По крайней мере столкнуться с реальностью Котлярова мне так ни разу и не довелось.





Чтобы не быть голословным, приведу последний абзац из статьи «На пути к будущему», опубликованной в журнале «Беларуская думка» № 1 за 2015 г.: «Результаты социологических исследований свидетельствуют, что Беларусь имеет прекрасные перспективы для стабильного развития, уверенно смотрит в будущее и целеустремленно идет к нему».





Эту цитату да в уши председателю Национального статистического комитета Инне Медведевой. Ее взгляд и взгляд ее сотрудников на «прекрасные перспективы для стабильного развития» Беларуси отражаются, в частности, в статистических ежегодниках. Предлагаю читателям таблицу, составленную на основании документа, подготовленного в 2017 г.





Напомню, статья Котлярова была опубликована в «Беларусской думке» в первый месяц 2015 г. Следовательно, негативные тенденции, активно формировавшиеся в белорусской экономике, к тому времени были уже заметны любому неспециалисту, способному к минимальной рефлексии, что и подтвердили провальные итоги 2015 г. Но откуда следует, что белорусский доктор социологических наук с дипломом инженер-механика способен замечать и оценивать то, что доступно любому?





Любые в своих оценках у нас «идут от жизни», а директора академических институтов – от указаний вышестоящих начальников. Ничего необычного, ничего котляровского в этом нет. Иначе 10 лет на столь заметном посту удержаться было бы невозможно.





Официальная белорусская социология – это сплошные импровизации на тему «Оды к радости» Бетховена. Стоило только Лукашенко заявить о том, что предстоящий в Стоило только Лукашенко заявить о том, что предстоящий в Минске чемпионат мира по хоккею станет настоящим праздником «не только для белорусов, но и для всего спортивного мирового сообщества», как в очередной работе, претендующей на звание научной (таковых, если кто запамятовал, набралось у Котлярова аж 700), нашлось место для соответствующего подтверждения. Цитирую: «Успешное проведение чемпионата мира существенно повлияло на формирование нового международного имиджа Беларуси как европейского государства с отличной спортивной инфраструктурой, высоким уровнем культуры. Государства, где нет места злобе и конфликтам, где живут интересные и дружелюбные люди».





Заговорило, к примеру, высшее начальство о патриотизме. Естественно, заговорило оно на языке понятном массам и понятном самим начальникам. Но не зря же остепененные государственные мужи едят свой хлеб с маслом. Качественный перевод с языка масс на язык птичий, понятный избранным, сегодня дорогого стоит. Посудите сами: «Особое значение для понимания сущности цивилизационного кода любого общества имеют традиционные национальные ценности, которые составляли его духовную, нравственную, мировоззренческую основу. Постоянно возникает вопрос: какими национальными ценностями обладают белорусы? Как показывают многочисленные социологические исследования, белорусскому национальному сознанию свойственны идея патриотизма как высочайшей ценности Родины, уважительное отношение к родному краю, забота о сохранении и приумножении его богатств».





Я процитировал фрагмент статьи Котлярова «Социология в поисках новой матрицы развития белорусского общества», опубликованной в журнале «Социологический альманах» за 2017 г., главным редактором которой автор статьи и является (теперь уже, по всей видимости, являлся).





«Цивилизационный код», «матрица развития белорусского общества». «многочисленные социологические исследования» … Только где они эти исследования? Никаких результатов мониторингов в статье не приводится. Откуда, например, следует, что белорусскому национальному сознанию свойственна идея патриотизма? А нашим соседям она свойственна в меньшей степени? Если это так, то по какой методике, кем и когда проводились сравнительные измерения?





В статье патриотизм включен в состав традиционных ценностей. Забавно. Традиционный человек – это человек, чей мир ограничен деревенской околицей со знакомыми с детства березками (секвойями, баобабами и далее по списку). Поэтому по собственной воле, подобно герою «Гренады» Светлова, покидать хату (вигвам, хижину и далее по списку) он не станет. За пределами «малой Родины» для традиционного человека просто нет целей, за которые он бы стал воевать.





Для разъяснения данной азбучной истины мне уже неоднократно приходилось ссылаться на сказку Шарля Перро «Кот в сапогах». Вновь прибегну к цитированию: «А кот все бежал и бежал впереди кареты, и всем, кто попадался навстречу, велел говорить одно и то же: «Это дом маркиза де Карабаса, это мельница маркиза де Карабаса, это сад маркиза де Карабаса…». И крестьяне сразу же соглашались. Какая им разница, кто будет жить в замке. Они как горбатились на полях, так и будут горбатиться.





Мировоззрение французских крестьян XVII в. свойственно и заметной части современных белорусов, что подтверждает табл. 2, позаимствованная на сайте НИСЭПИ. Даже на декларативном уровне, о готовности сопротивляться внешней агрессии в марте 2015 г. заявило менее четверти респондентов!





Распределение ответов на вопрос: «Если бы Россия (страны НАТО) вооруженным путем попыталась присоединить к себе всю территорию Беларуси или ее часть, как бы Вы действовали?» (в % от числа опрошенных)





После такой социологии любые рассуждения о том, что идеалы и традиции, «проявившиеся во время Великой Отечественной войны, являются высшей морально-нравственной ценностью белорусского общества, основой воспитания подрастающего поколения в нашей стране», в лучшем случае воспринимаются в качестве аналога лекции о космических кораблях, бороздящих просторы Большого театра.





Но это социология НИСЭПИ. Она, если согласиться с остепененным инженером-механиком, была получена «на коленках». Возможно, спорить не стану. Но противопоставить такой социологии Котляров в своих многочисленных научных статьях так ничего и не смог. Разве что пространные рассуждения о цивилизационном коде белорусов, из которых невозможно даже понять, частью какой цивилизация Беларусь является.

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Немецкий философ Фридрих Ницше в работе «О пользе и вреде истории для жизни» разработал классификацию типов истории. Он выделил монументальную историю, которая гордится деяниями предков; антикварную историю, изучающую петлички на военной форме, и критическую историю, специализирующуюся на изучении поступков людей и их результатов.









Судя по научному наследию экс-директора Института социологии, в Беларуси за годы независимости создано новое направление в социологии – монументальное или героическое. Не приходится сомневаться в том, что проблем с финансированием сторонники данного направления не испытывали, не испытывают и впредь испытывать не будут.







