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Министр: те, кто покупает участки на аукционах, поддерживают нуждающихся

07.08.2018 16:04 — Разное | Tut.by  
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Недорогой участок с инфраструктурой и коммуникациями недалеко от города — мечта многих белорусов. Но ситуация под Минском давно выглядит плачевно. Участки с электричеством и дорогой стоят откровенно дорого. Без этого — дешевле, но строить в голом поле трудно, и сотни уже построенных так коттеджей стоят без коммуникаций — жить в них нельзя. Сегодня министр архитектуры и строительства Анатолий Черный рассказал, как будут решать накопившиеся проблемы.

Землю будут выделять вокруг существующих деревень

— Президент тоже с этим согласен — не нужно выделять землю в поле, достаточно проводить новые улицы вокруг уже существующих населенных пунктов, имеющих инфраструктуру, — считает Анатолий Черный. — Да, под них может уйти небольшой объем сельскохозяйственных земель. Но такая застройка и логична и обоснована экономически, и этим можно решать проблему. Мы сегодня даем поручение областным комитетам сформировать достаточное количество участков вокруг населенных пунктов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Что касается обеспечения новых районов застройки минимальной инфраструктурой. Сегодня имеется два источника финансирования. Первый — это бюджет, который ежегодно выделяет средства, а в этом году выделил на 60 миллионов рублей больше. Но этих средств, конечно, недостаточно. Второй источник — это деньги от реализации участков на аукционах. К нему добавляется еще один источник — это компенсация за присоединение к существующим коммуникациям. Не нуждающиеся, которые строятся, обязаны компенсировать затраты на инфраструктуру. Вот эти деньги поступают в бюджеты районных и областных исполкомов. Сейчас мы предлагаем создавать спецсчета, на которых бы аккумулировались бы эти средства, и целевым образом направлялись на строительство инфраструктуры и коммуникаций, а не растворялись в общих бюджетах.

Кроме того, мы прорабатываем еще один документ — по строительству инфраструктуры за счет поставщиков услуг. Это в принципе возможно сегодня — ведь поставщики услуг в будущем будет получать прибыль. Как это будет строится — за его счет или за кредитные ресурсы — в любом случае поставщик получит компенсацию от тех, кто будет строить жилье и присоединится к сетям. Инфраструктуру для нуждающихся по-прежнему будет компенсировать бюджет. В общем, мы рассматриваем три источника финансирования строительства коммуникаций и инфраструктуры. Я думаю, до конца года эти решения будут приняты. Тем самым мы увеличим объемы финансирования инфраструктуры не только районов индивидуальной жилой застройки, но и многоэтажной — если речь идет о строительстве в пригороде.

Министр уточнил, что «В принципе мы должны будем решить проблему всех выделяемых участков. Когда будут формироваться участки, будет формироваться и программа по их обеспечению минимальной инфраструктурой. Без инфраструктуры выделять участки нельзя. Должны быть хотя бы электроснабжение, вода и дороги в гравийном исполнении. Дальше уже — по финансовым возможностям тех, кто строится».


Фото: ТРК «Могилев»

Те, кто купил участок на аукционе, заплатил за себя и «того парня»

— Про финансовые возможности. Сейчас участки между первой и второй минскими кольцевыми продаются с аукционов и по 35 тысяч долларов. Строительство индивидуального жилья стало прерогативой только очень состоятельных граждан. Какова ваша личная оценка этой ситуации?

— Для нуждающихся земля выделяется бесплатно. На аукционах продают участки, которые имеют высокую стоимость. Опять таки, для того, чтобы пополнять источники, позволяющие обеспечивать участки нуждающихся необходимой инфраструктурой. Нуждающиеся не платят ни за участки, ни за инфраструктуру. Социальное государство заботиться о нуждающихся. Ну, а те, кто сегодня может позволить себе участок, тем самым вносят свой вклад в поддержку нуждающихся.

 
Теги: Могилев
 
 
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Анатолий Черный рассказал, из каких источников будут финансироваться коммуникации к коттеджным поселкам и где будут выделять землю.
 
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