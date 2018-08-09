8 августа в Витебской области проводилась видеоконференция на тему занятости населения

Данное совещание проводил председатель областного Совета депутатов В. В. Терентьев, который возглавляет областную постоянно действующую комиссию по содействию занятости населения (комиссия была создана в рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения»).

В Шарковщинском райисполкоме в студии присутствовали председатель районного Совета депутатов В. С. Шпец (председатель районной постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения), заместитель председателя райисполкома В. В. Козловский, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома В. Б. Жук, главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома М. С. Богович (секретарь комиссии).

На повестке дня видеоконференции был один вопрос — организация работы постоянно действующих комиссий по содействию занятости населения в районах и городах.

С докладом выступил председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома А. Н. Христофоров, который является заместителем председателя областной постоянно действующей комиссии.

В своем выступлении Александр Николаевич акцент сделал на легализацию деятельности граждан, занятых в «теневой» экономике. Было отмечено, что на местах нужно создавать все необходимые условия для трудоустройства граждан, оказывать всяческие помощь и содействие всем желающим.

По словам докладчика, в начале года были выделены 15 территорий с напряженными рынками труда (среди них был и Шарковщинский район). На сегодняшний день ситуация улучшилась в 8-ми районах (в том числе, в Шарковщинском), в 2-х районах ситуация ухудшилась (Сенненский и Шумилинский).

Владимир Владимирович Терентьев поставил конкретные задачи председателям комиссий, четко обозначил сроки их исполнения. В ходе видеоконференции были заслушаны представители тех регионов, где имеются проблемы по реализации Декрета № 3. Владимир Владимирович отметил, что выполнение Декрета № 3 находится на контроле главы государства, поэтому работе по реализации данного документа нужно уделять первоочередное внимание.

Александр БАРИЛО.