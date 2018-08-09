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8 августа в Витебской области проводилась видеоконференция на тему занятости населения

09.08.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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8 августа в Витебской области проводилась видеоконференция на тему занятости населенияДанное совещание проводил председатель областного Совета депутатов В. В. Терентьев, который возглавляет областную постоянно действующую комиссию по содействию занятости населения (комиссия была создана в рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения»).

В Шарковщинском райисполкоме в студии присутствовали председатель районного Совета депутатов В. С. Шпец (председатель районной постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения), заместитель председателя райисполкома В. В. Козловский, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома В. Б. Жук, главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома М. С. Богович (секретарь комиссии).

На повестке дня видеоконференции был один вопрос — организация работы постоянно действующих комиссий по содействию занятости населения в районах и городах.

С докладом выступил председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома А. Н. Христофоров, который является заместителем председателя областной постоянно действующей комиссии.

В своем выступлении Александр Николаевич акцент сделал на легализацию деятельности граждан, занятых в «теневой» экономике. Было отмечено, что на местах нужно создавать все необходимые условия для трудоустройства граждан, оказывать всяческие помощь и содействие всем желающим.

По словам докладчика, в начале года были выделены 15 территорий с напряженными рынками труда (среди них был и Шарковщинский район). На сегодняшний день ситуация улучшилась в 8-ми районах (в том числе, в Шарковщинском), в 2-х районах ситуация ухудшилась (Сенненский и Шумилинский).

Владимир Владимирович Терентьев поставил конкретные задачи председателям комиссий, четко обозначил сроки их исполнения. В ходе видеоконференции были заслушаны представители тех регионов, где имеются проблемы по реализации Декрета № 3. Владимир Владимирович отметил, что выполнение Декрета № 3 находится на контроле главы государства, поэтому работе по реализации данного документа нужно уделять первоочередное внимание.

Александр БАРИЛО.

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