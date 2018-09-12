Лукашенко уволил одного из руководителей Белтелерадиокомпании

Александр Саламаха освобожден от должности первого заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании.

Соответствующий указ 12 сентября подписал президент страны Александр Лукашенко. Сообщается, что Саламаха уволен в связи с переводом на новую должность. Какую - не сообщается.

На сайте Белтелерадиокомпании Саламаха по-прежнему заявлен, как первый заместитель председателя. Руководит ею Иван Эйсмонт, супруг Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря Александра Лукашенко.