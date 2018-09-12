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Лукашенко уволил одного из руководителей Белтелерадиокомпании

13.09.2018 09:34 — Разное | БДГ  
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Александр Саламаха освобожден от должности первого заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании. 

Соответствующий указ 12 сентября подписал президент страны Александр Лукашенко. Сообщается, что Саламаха уволен в связи с переводом на новую должность. Какую - не сообщается. 

На сайте Белтелерадиокомпании Саламаха по-прежнему заявлен, как первый заместитель председателя. Руководит ею Иван Эйсмонт, супруг Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря Александра Лукашенко.

 
 
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Александр Саламаха освобожден от должности первого заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании. 
 
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