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Лукашенко уволил одного из руководителей Белтелерадиокомпании
Александр Саламаха освобожден от должности первого заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании.
Соответствующий указ 12 сентября подписал президент страны Александр Лукашенко. Сообщается, что Саламаха уволен в связи с переводом на новую должность. Какую - не сообщается.
На сайте Белтелерадиокомпании Саламаха по-прежнему заявлен, как первый заместитель председателя. Руководит ею Иван Эйсмонт, супруг Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря Александра Лукашенко.
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Александр Саламаха освобожден от должности первого заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании.
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