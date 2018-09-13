Николай Яковенко к профессиональному празднику награжден почетной грамотой Министерства лесного хозяйства

В третье воскресенье сентября в Беларуси отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию – День работников леса.

Лес – наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народнохозяйственного комплекса и основа экономической стабильности страны.

Нет, уверен, людей, которые не любили бы лес. Но есть люди, которые любовь эту превратили в профессию. Один из них лесник Батаевского лесничества Костюковичского лесхоза Николай Яковенко. Батаевщина – воистину лесной край. И удивляешься, как с таким большим объемом работы стравляется небольшой, в общем, коллектив лесничества. Наверное нужно любить свою работу – в этом и отгадка. Как любит ее Николай Васильевич. Ему не в тягость обходы участков, посадка новых насаждений, уход за лесными культурами. Более 15 лет он занимается этим. И пришел Николай Яковенко в эту профессию неслучайно. Лесниками был его отец и старший брат.

Можно сказать династия.

Накануне профессионального праздника в Батаевское лесничество пришла радостная новость: за многолетний и добросовестный труд в деле охраны леса, лесник Николай Яковенко, награжден Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. Не часто работников не только лесной, но и других сфер деятельности таких удаленных уголков Беларуси, как наш, чествуют такими высокими наградами. И оттого она становится дороже.

Александр АЛЕКСАНДРИН.

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