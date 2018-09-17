На чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске появились билеты на отдельные дни - от 5 рублей

С 21 по 27 января 2019 года в Минске состоится 111-й чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках . В рамках соревнований белорусские зрители впервые смогут увидеть сильнейших фигуристов континента, включая мировых лидеров этого вида спорта. Сегодня в продаже появились абонементы на отдельные дни — от 5 до 50 рублей.



Фото: isu.org. Савченко-Массо — 2 серебра ЧЕ (2016, 2017), золото ЧМ 2018

Справка: чемпионат Европы по фигурному катанию — международный турнир под эгидой Международного союза конькобежцев, который проводится с 1891 года. О текущем уровне соревнований говорит тот факт, что практически все победители и призеры чемпионатов Европы последних лет являются обладателями медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр, в том числе золотых.

Итак, все мероприятия чемпионата будут проходить на льду МКСК «Минск-Арена». Спортсмены разыграют медали в четырех видах программы: мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду.

Церемония открытия чемпионата состоится 23 января. Соревнования будут проходить со среды 23 января по субботу 26 января включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. Закроет чемпионат 27 января гала-концерт с участием призеров соревнований.

Абонемент на все мероприятия чемпионата стоит от 100 до 250 рублей. Абонементы на отдельные дни — от 5 до 50 рублей.

Купить билет

Расписание на каждый день Понедельник 21 января Весь день — официальная тренировка Вторник 22 января Весь день — официальная тренировка Среда 23 января 11:00 — Женщины — короткая программа 18:00 — Церемония открытия на льду 18:45 — Пары — короткая программа Четверг 24 января 12:00 — Мужчины — короткая программа 19:00 — Пары — произвольная программа Пятница 25 января 11:30 — Танцы на льду — Ритмичный танец 18:00 — Женщины — произвольная программа Суббота 26 января 11:15 — Мужчины — произвольная программа 16:25 — Танцы на льду — Произвольный танец Воскресенье 27 января 15:00 — Гала-концерт

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Напомним, 15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш , где у каждого участника есть возможность получить парный билет на матч БАТЭ с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00). Счастливчику достанутся билеты бесплатно. Победитель будет объявлен 21 сентября.