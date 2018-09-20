|
Андрей Костицын сделал хет-трик в матче с "Северсталью"
Форвард ХК "Динамо-Минск" Андрей Костицын забросил три шайбы в ворота "Северстали" в очередном матче своей команды в рамках чемпионата КХЛ. А его команды выиграла – 4:1.
Примечательно, что Костицын стал вторым игроком "Динамо-Минск" в истории КХЛ, которому удалось оформить хет-трик. В сезоне-2010/2011 это удавалось сделать Дмитрию Мелешко.
Помимо Костицына-старшего, в составе "Динамо" отличился Пулккинен. В составе хозяев – матч проходил в Череповце – единственную шайбу забросил Бумагин.
Примечательно, что несмотря на победу, минчане нанесли в два раза меньше бросков в створ ворот, чем их соперники: 16 против 32.
Несмотря на вторую в нынешнем чемпионате победу, "зубры" продолжают занимать последнее место в Западной конференции. У них 4 очка, у идущего предпоследним московского "Динамо" – 5.
В субботу, 22 сентября, эти две команды сыграют между собой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард ХК "Динамо-Минск" Андрей Костицын забросил три шайбы в ворота "Северстали" в очередном матче своей команды в рамках чемпионата КХЛ. А его команды выиграла –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)