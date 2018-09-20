|
В Столинском районе Volkswagen наехал на велосипедиста. Мужчина погиб
Новости Беларуси. Утром 20 сентября в агрогородке Ольшаны Столинского района случилась смертельная авария.
Как
В определённый момент иномарка пошла на обгон двигавшегося в ту же сторону 71-летнего велосипедиста, также местного жителя. Когда пенсионер начал поворачивать налево, произошло столкновение.
Пожилого мужчину доставили в медучреждение, где пациент скончался.
Проводится проверка.
Осенью 2018 года в Витебске 8-летний мальчик попал под колёса маршрутки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утром 20 сентября в агрогородке Ольшаны Столинского района случилась смертельная авария. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)