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В Столинском районе Volkswagen наехал на велосипедиста. Мужчина погиб

21.09.2018 11:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 20 сентября в агрогородке Ольшаны Столинского района случилась смертельная авария.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 41-летний местный житель за рулём Volkswagen Transporter направлялся в сторону Давид-Городка.  

В Столинском районе Volkswagen наехал на велосипедиста. Мужчина погиб
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В определённый момент иномарка пошла на обгон двигавшегося в ту же сторону 71-летнего велосипедиста, также местного жителя. Когда пенсионер начал поворачивать налево, произошло столкновение.  

Пожилого мужчину доставили в медучреждение, где пациент скончался.  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Витебске 8-летний мальчик попал под колёса маршрутки.  

Ребёнок пересекал пешеходный переход на велосипеде – подробнее здесь.  

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 20 сентября в агрогородке Ольшаны Столинского района случилась смертельная авария.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
 
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