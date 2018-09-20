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В Гомеле возле администрации Советского района Nissan сбил пенсионера
В Гомеле возле Администрации Советского района сбили пенсионера, он в больнице. Подробности
ДТП произошло 20 сентября примерно в 17.00. 51-летний водитель Nissan на Речицком проспекте не заметил 70-летнего пешехода, который переходил дорогу.
Пострадавшего пенсионера доставили в нейрохирургическое отделение областной больницы.
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В Гомеле возле Администрации Советского района сбили пенсионера, он в больнице.
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