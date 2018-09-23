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Узнайте подробности, как открыть свой бизнес, из нашей статьи

24.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Попробовать себя в бизнесе стало еще проще. Если вы увлекаетесь выпечкой тортов, изготовлением одежды, разработкой веб-сайтов, дизайном интерьеров, умеете делать маникюр, прически, давно хотели попробовать зарабатывать деньги на ремонте домов и квартир, сборке мебели, выгодно именно сейчас реализовать свои мечты и организовать собственное дело.

Узнайте подробности, как открыть свой бизнес, из нашей статьи

Как сообщили редакции в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Горецкому району, с целью создания более благоприятных условий осуществления физическими лицами деятельности, не требующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, решением Могилевского областного Совета депутатов с 5 августа 2018 года снижены ставки единого налога по ряду видов деятельности.

Например, за реализацию хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции ставка налога уменьшилась на 15 рублей и составляет теперь 17 рублей. Те, кто сдают квартиры или домовладения, будут платить 34 рубля, а не 70 руб. Оказание услуг по дизайну интерьеров и оформлению (украшению) автомобилей, домов, одежды и обуви обойдется в 36 рублей вместо 57 руб.
За разработку веб-сайтов, установку (настройку), ремонт и техническое обслуживание компьютеров и программного обеспечения необходимо заплатить 38 рублей (было 57 руб.). Чтобы ремонтировать часы, обувь, мебель, в том числе ее восстанавливать или собирать, настраивать музыкальные инструменты, шить одежду и обувь, ставка налога — всего 20 рублей, что более чем в два раза меньше прежней. Если вы хотите выполнять штукатурные, малярные, стекольные работы, укладывать ламинат, облицовывать стены или оклеивать их обоями, обустраивать печи и камины и др., физическим лицам придется заплатить только 44 рубля. Сог­ласитесь, это более привлекательная стоимость старта, чем 92 рубля, как прежде. А если намерены осуществлять услуги по распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов, то налог будет всего 6 рублей вместо 17. Заплатив 25 рублей, можно оказывать парикмахерские и косметические услуги, по маникюру и педикюру. Это на 27 рублей меньше, чем раньше.

Снижение ставок единого налога будет способствовать раскрепощению деловой инициативы, увеличению количества самозанятых и привлечению новых плательщиков налогов в бюджет, позволит выйти из тени и легализовать свои доходы, — сказала Нина Рябцева, первый заместитель начальника ИМНС РБ по Горецкому району. — Тому, кто захочет оказывать услуги по заявительному принципу, проще попробовать свои силы, заплатив меньшую сумму денег, чтобы убедиться в своих возможностях по поиску заказчиков и работе с ними.

Узнайте подробности, как открыть свой бизнес, из нашей статьи

По словам Нины Семеновны, на 1 сентября 2018 года на учете в налоговой инспекции по Горецкому району состоят 288 физических лиц, оказывающих услуги по заявительному принципу. Это на 155 человек, или на 223%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Они заплатили в бюджет за 8 месяцев текущего года 25,2 тыс. рублей.

Какие виды деятельности по заявительному принципу пользуются популярностью у жителей нашего района? Сорок семь человек являются репетиторами, столько же реализуют произведения живописи, графики, скульптуры, изделия народных ремесел, цветы, их семена и рассаду, 54 выращивают сельскохозяйственную продукцию, 40 оказывают парикмахерские и косметические услуги, делают маникюр и педикюр, 18 продают котят и щенков, по 10 человек пекут и реализуют хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию, 9 человек проводят музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев, дней рождения и других торжеств, 5 шьют одежду, 8 ремонтируют швейные и трикотажные изделия, головные уборы, по 5 занимаются фотосъемкой, уборкой помещений, ксерокопированием и переводами, дизайном интерьеров, оформлением автомобилей, 4 разрабатывают веб-сайты, устанавливают программное обеспечение на компьютеры, проводят штукатурные и малярные работы, по 3 ремонтируют часы и обувь, 8 человек пилят и колют дрова, 1 ремонтирует и восстанавливает мебель.

Специалисты налоговой проводят систематическую работу по разъяснению налогового законодательства с целью постановки на учет физических лиц, осуществляющих деятельность по вышеуказанным направлениям.

Те, кто заинтересовался, могут обращаться в инспекцию Министерства по налогам и сборам РБ по Горецкому району по телефону 5-77-45.

Елена АГЕЙЧИК.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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Попробовать себя в бизнесе стало еще проще. Если вы увлекаетесь выпечкой тортов, изготовлением одежды, разработкой веб-сайтов, дизайном интерьеров, умеете делать...
 
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