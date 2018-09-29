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В Беларуси перезахоронили останки 106 солдат Первой мировой

30.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Поставском районе Беларуси перезахоронили останки 106 солдат Первой мировой войны, сообщает БЕЛТА.

Церемония прошла кладбище около деревни Макаровцы. В последний путь бойцов проводил 52-й отдельный специализированный поисковой батальон Вооруженных сил республики.

Останки солдат, погибших в 196 году, обнаружили во время поисковых работ в мае-июле 2018 года. Среди останков были найдены иконка, погоны, нательные крестики, монеты, гильзы от патронов. В ходе раскопок внутри двух гильз находились бумажные вкладыши. По ним и удалось узнать имена некоторых бойцов. Сейчас волонтеры ищут родственников погибших.

Организаторами мероприятия стали Поставский райисполком, районный краеведческий музей, волонтерское движение «Западный рубеж», историко-культурный комплекс «Линия Сталина», а также благотворительный культурно-исторический фонд памяти Первой мировой войны «Крокі» и Белорусское добровольное общество охраны памятников истории.



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Останки бойцов нашли в Поставском районе в мае. В последний путь их проводил 52-й отдельный специализированный поисковой батальон Вооруженных Сил Беларуси.
 
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