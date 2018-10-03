"За въезд во двор придется платить соседу?" Жильцы домов в центре Минска скандалят из-за шлагбаума

«Боимся, что заехать в собственный двор мы теперь сможем только за деньги», — жалуются жители домов по улице Красной в Минске. Минчане рассказали AUTO.TUT.BY, что их инициативный сосед на собранные с жильцов деньги установил на въезде во дворы шлагбаумы и видеокамеры. Документы на эти устройства мужчина оформил на свое имя.





Дома 18, 20 и 22 на улице Красной находятся в самом центре города и примыкают к площади Якуба Колоса, но проблем с парковкой во дворах ни у кого из местных не было.

— Въезд в наши дворы всегда был открыт. В рабочее время туда могли заехать машины посетителей парикмахерской, магазинов, юридической консультации и других предприятий, которые находятся в наших домах. Но на нас это не сказывалось — днем-то все мы разъезжались. А вечером, когда возвращались домой, мест для автомобилей было полно, — рассказал житель дома № 22 Виталий.

Несмотря на это, осенью 2017 года один из жильцов этого дома, Юрий Леонидович, предложил соседям установить на въездах во дворы шлагбаумы — «чтобы порядка было больше». Так как проезд по трем дворам сквозной, требовалась установка двух шлагбаумов.

— Он тогда прошел по квартирам, объяснил, что установкой займется ЖКХ. По стоимости оборудования и его установки сосед сориентировать не мог, мол, для этого нужна проектная документация, которая будет позже. Но отметил, что тяжело оплачивать никому не будет — платежи разобьют на части и будут включать в жировку на квартиру. По два-три рубля в месяц, так за год все и выплатим, — вспоминает еще одна собственница квартиры в доме № 22 Елена.





На таких условиях предварительное «согласие на намерение установить шлагбаумы» большинство собственников квартир подписали. Через некоторое время на подъездах домов появлялись объявления о собраниях, темой которых была установка шлагбаумов. Елена и Виталий на них не ходили.

— В январе 2018 года я узнала, что у нас на Красной за государственный счет сделают зону платной парковки, как возле ЦУМа — парковаться во дворе разрешат только своим, — говорит Елена. — Я к Юрию Леонидовичу: рассказала ему эту новость, говорю, давайте не будем шлагбаумы ставить, раз такое дело. Он от меня отмахнулся, сказал, что все уже заказано.

А еще через некоторое время Елена и Виталий узнали от Юрия Леонидовича, что за установку шлагбаума они должны сдать наличными 270 рублей, плюс за каждый чип — еще по 34 рубля. Сумма жильцам показалась очень большой, к тому же их удивило, что безналичный способ оплаты, оговоренный раннее, изменился на наличный.

— Попросил его показать смету — откуда взялась такая сумма, что за оборудование будет стоять, если оно такое дорогостоящее, то кто принял решение на его установку? — говорит Виталий. — Но я сразу сказал: наличными деньги сдавать не буду. На каком основании? А кто мне потом подтвердит, что я участвовал в финансировании установки этих шлагбаумов?

Но активист заявил Виталию: «Смета вам не нужна. Не хотите — не сдавайте. Во двор в таком случае не заедете».





Несмотря на то, что не все жильцы сдали деньги, в мае текущего года шлагбаумы и камеры видеонаблюдения во дворах на Красной были установлены. Выяснилось, что все работы выполняло не ЖКХ, а частное ООО «Парковочное пространство».

— Мы начали возмущаться: откуда взялось это ООО, зачем нам такое дорогое оборудование, видеокамеры? Неизвестно, сколько стоили работы, кто сдавал деньги. К тому же от соседей мы узнали, что все они сдавали разные суммы, да и за чипы на въезд озвучивались разные цены. Несколько раз пытались поговорить с Юрием Леонидовичем, но на контакт он не идет — молчит или разворачивается и уходит.

Жильцы, которые не были согласны с таким положением дел, начали писать жалобы в разные инстанции: ЖКХ, местный и городской исполкомы, госконтроль, налоговую инспекцию, УВД, прокуратуру.

— Удалось выяснить, что в договоре на установку устройства заказчиком выступает наш сосед — Юрий Леонидович, а сумма работ огромная — более 19 тысяч рублей. Но на каком основании физлицо от своего имени поставило шлагбаум на въезды в многоквартирные дома, почему деньги собирались наличкой и со всех разные суммы? Мы просили у властей: проверьте, а может там что-то нечисто.

Из ЖКХ Советского района ответили, что 12 октября 2017 года были проведены два собрания с жильцами, где было решено, что лицом, представляющим интересы собственников квартир трех домов по установке шлагбаумов, избран их сосед — Юрий Леонидович. Он же и выбрал подрядную организацию, которая будет выполнять эти работы.

— Написали, что на одном собрании было 28 человек. Но оказалось, только два из них — жильцы дома № 22, а у нас квартир в трех домах больше 200! Кстати, подписи под протоколом присутствующих на собрании мне так и не показали. А на втором собрании якобы были 138 человек! Но я спрашивала у соседей про это — не было их на этом собрании и Юрия Леонидовича они не уполномочивали действовать от их имени, а только лишь собрать подписи тех, кто согласен устанавливать шлагбаум!

Сотрудники УВД Советского района провели проверку по жалобе жильцов, однако уголовное дело заводить не стали — так как у Юрия Леонидовича не было «умысла на обман и завладение денежными средствами жильцов». Хотя в милиции отметили, что «протокол собрания жильцов является сомнительным», так как неизвестно, кто присутствовал на нем и кто голосовал «за».

— Все присылают нам ответы, что все проведено законно, никто не обращает внимания на нюансы по протоколам собраний и подписям жильцов, на которые мы указываем. Здесь какая-то брешь в законе: вроде бы и хорошо сделали — разрешили ставить шлагбаумы, но как избежать таких ситуаций, как у нас — не решили. Мы боимся только одного — как бы наш предприимчивый сосед не стал брать с нас деньги за въезд в собственный двор, ведь получается, что шлагбаум его, да и изображение с камер наверняка будет выводиться у него дома…



Из-за поднятой жильцами шумихи, установленные шлагбаумы во дворах на Красной пока не работают

О произошедшей ситуации AUTO.TUT.BY поговорил и с «инициативным» Юрием Леонидовичем.

— Вопросы почему-то возникают у тех людей, которые не сдали деньги на шлагбаум. Но они получили ответы из всех инстанций, куда обращались, — говорит мужчина. — А я, помимо того, что взял на себя организаторские функции по установке шлагбаумов, так еще хожу в милицию давать показания. И хотя представлять их интересы меня выбрали сами жильцы, сейчас от некоторых возникают непонятные претензии.

Активист рассказал, что первоначально действительно шла речь о том, что установкой оборудования на въезд во дворы будет заниматься ЖКХ, с ними даже был заключен договор. Но в процессе выяснилось, что это предприятие может выполнить не все работы.

— Они мне посоветовали выбрать подрядчиком ООО «Парковочное пространство», мол те давно на этом рынке и делают все работы. Стоимость работ с оборудованием составила ориентировочно 19 500 рублей. До этого предполагалась, что она будет меньшей, поэтому и деньги с людей я собирал, рассчитывая из другой суммы, а потом им пришлось досдавать еще. Поэтому я и собирал наличными.

Мужчина говорит, что деньги на оборудование сдали около 60 жильцов, еще около 20 планируют это сделать. Собранную сумму Юрий Леонидович перевел по безналу на счет подрядчика. В документах действительно проходит его имя, но лишь потому, что он уполномочен представлять группу жильцов трех домов.

— Полной суммы за оборудование еще нет, я перевел только аванс. Тем не менее, шлагбаумы уже стоят, но пока не работают. Если заработают, то плату за их обслуживание и заезды будет включаться в жировку. Но лично я себе никаких денег за это собирать не буду. Видео с камер будет передаваться оператору — ООО «Парковочное пространство», а не мне домой.

Когда решится вопрос и заработают шлагбаумы, Юрий Леонидович прогнозировать не берется: это решают ЖКХ и исполком.

— Если надо будет, то деньги, которые сдавали люди, вернутся им обратно и никаких шлагбаумов не будет. Хотя, я стараюсь ко всему происходящему относиться спокойно, но иногда у меня просто руки опускаются. Делаешь хорошо людям, а отдача получается…