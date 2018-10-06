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Праздничный концерт, посвященный Дню учителя и 30-летию школы, прошел в СШ № 28 г. Бреста

07.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как известно, в первое воскресенье октября в Беларуси празднуют День учителя. В средней школе № 28 г. Бреста решили отпраздновать его вместе с еще одним особым для школы событием – 30-летием.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59479.php

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя и 30-летию школы, прошел в СШ № 28 г. Бреста

Средняя школа № 28 г. Бреста была открыта 1 сентября 1988 года. В 2004 году был заключен договор «О сотрудничестве с Академией МВД Республики Беларусь» и открыт первый в Бресте профильный юридический класс. Сегодня в школе функционируют 16 кадетских классов. В 2011/2012 учебном году на базе школы была открыта республиканская инновационная площадка «Базовая школа – лицей» и появились первые пролицейские классы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59479.php

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя и 30-летию школы, прошел в СШ № 28 г. Бреста

24 ноября 2017 года в школе состоялось открытие кабинета Конфуция в сотрудничестве с Белорусским государственным университетом физической культуры. Были организованы занятия по китайскому языку и культуре с волонтерами – носителями языка из Поднебесной. Сейчас это 11 групп, в которых занимается 204 ученика.

Учащиеся школы активно участвуют в предметных олимпиадах и различных конкурсах, имея немало значимых побед и достижений. Так, учащаяся XI «А» класса Ангелина Долганова является победителем республиканских конкурсов, посвященных 100-летию белорусской милиции и Вооруженных Сил Республики Беларусь, и призером республиканского конкурса «Соблюдаем законы дорог». Выпускница школы Полина Новик в нынешнем году стала лучшим юным корреспондентом Брестчины. И таких «звездочек» в 28-ой школе немало.

В субботу, 6 октября, многие из них блистали на школьной сцене, подарив любимым учителям танец джентльменов и китайский танец с веерами, оригинальные вокальные и хореографические номера. С поздравлениями к педагогам обратились директор школы Александр Александрович Лазарук и выпускник 28-ой, нынешний сотрудник органов внутренних дел Михаил Колупанович. Также собравшихся порадовал трогательными мелодиями, исполненными на саксофоне, солист оркестра войсковой части 5526 Вадим Пацюк.

 
Теги: Брест
 
 
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Как известно, в первое воскресенье октября в Беларуси празднуют День учителя. В средней школе № 28 г. Бреста решили отпраздновать его вместе с еще одним особым для...
 
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